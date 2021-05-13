Мостовой: «Я бы не сказал, что „Локомотив“ был сильнее „Крыльев“»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (3:1) в финале Кубка России.

Честно сказать, матч понравился. Благодаря, наверное, ещё и болельщикам – мы видим, какую роль они играют. Вроде бы, кажется, скорости небольшие, а шум болельщиков – и всё как-то кажется быстро, все бегут. Ну а во-вторых, я бы отметил «Крылья Советов» – «Крылья» молодцы, их нужно похвалить. Другое дело, что перед игрой мы говорили – опыт, класс, мастерство всё-таки на стороне «Локомотива».

В принципе, за счёт этого они и выиграли, я бы не сказал, что «Локомотив» был сильнее, нет – тут даже по статистике можно сказать, что всё одинаково. Другое дело, что мастерство и ошибки, конечно – это следствие того, что если не опыта, то мастерства где-то не хватало. Первый мяч – это вообще просто подарок. Камано, конечно, здорово ещё забил – другое дело, что у него было предостаточно времени, чтобы что угодно сделать с этим мячом.