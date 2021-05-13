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Мостовой: «Я бы не сказал, что „Локомотив“ был сильнее „Крыльев“»

13 мая 2021, 03:36
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (3:1) в финале Кубка России.

Честно сказать, матч понравился. Благодаря, наверное, ещё и болельщикам – мы видим, какую роль они играют. Вроде бы, кажется, скорости небольшие, а шум болельщиков – и всё как-то кажется быстро, все бегут. Ну а во-вторых, я бы отметил «Крылья Советов» – «Крылья» молодцы, их нужно похвалить. Другое дело, что перед игрой мы говорили – опыт, класс, мастерство всё-таки на стороне «Локомотива».

В принципе, за счёт этого они и выиграли, я бы не сказал, что «Локомотив» был сильнее, нет – тут даже по статистике можно сказать, что всё одинаково. Другое дело, что мастерство и ошибки, конечно – это следствие того, что если не опыта, то мастерства где-то не хватало. Первый мяч – это вообще просто подарок. Камано, конечно, здорово ещё забил – другое дело, что у него было предостаточно времени, чтобы что угодно сделать с этим мячом.

«Крылья» – хорошая команда, нормальная, 100% они будут в середине таблицы РПЛ. Ясно, что они не будут бороться за первые пять мест, потому что это нереально – есть команды, которые сильнее.

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Все комментарии
Loko best
Loko best ответ cska1948 (раскрыть)
13 мая в 18:41
Одно без другого не бывает.
cska1948
cska1948 ответ Loko best (раскрыть)
13 мая в 18:13
Момент моменту рознь! Одно дело когда атакующая команда создаёт голевой момент и совсем другое, когда этот голевой момент создаёт у собственных ворот обороняющаяся команда!
Loko best
Loko best ответ cska1948 (раскрыть)
13 мая в 18:10
Гол КС это шедевр,и что теперь если гол забит не так красиво,то это не момент???
cska1948
cska1948 ответ Loko best (раскрыть)
13 мая в 17:52
Как создают в футболе моменты посмотрите гол КС в ворота Локо, или как благодаря реакции Гильерме отражают опасный удар в штангу ворот.
Loko best
Loko best ответ cska1948 (раскрыть)
13 мая в 11:09
У вас странное восприятие спорта,вот вы пишите,Локо сам ничего не создал.А создал это как по вашему,когда атака с вратаря начинается обязательно или как,или нужно 20+ пасов перед ударом сделать???
mensk
mensk
13 мая в 09:02
А итог Локомотив заслуженный обладатель Кубка России.
cska1948
cska1948
13 мая в 08:54
Сам Локо не создал ни одного голевого момента, но на все 100% использовал ошибки КС.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 мая в 07:37
Фактически в ФНЛ еще не было получено достаточно опыта игры против команд, которые прессингуют уже возле чужих ворот и готовы в любом удобном случае перехватить мяч и наказать за малейшую ошибку. Но это - дело наживное.
Байкал-38.
Байкал-38.
13 мая в 06:15
КС с самого начала бегали как заведённые, но во втором тайме сдулись и только брыкались. Локо же весь матч играл уверенно, без кипеша. Уж сильно разница в классе была видна.
КЭТиК
КЭТиК
13 мая в 06:00
Тут общий класс игроков сказался
nikoladolgov
nikoladolgov
13 мая в 05:56
    swed27
    swed27
    13 мая в 03:59
    я бы тоже не сказал
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