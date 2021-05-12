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Сергеев: «В первом тайме переиграли „Локомотив“ полностью»

12 мая 2021, 23:06
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев отреагировал на поражение в финальном матче Кубка России с «Локомотивом».

Даже не знаю, что сказать. Хочу поблагодарить всех болельщиков за то, что приехали на матч. Они были очень достойны. Хочу поздравить нашу команду — мы прошли такой тяжёлый путь, дошли до финала. Играли достойно. Нам не повезло, повезло «Локомотиву». Поздравляю их с победой в Кубке. Эмоции, конечно, отрицательные. Мы настраивались победить. Но не получилось праздника ни для нас, ни для Самары.

Что касается нашей игры сегодня, я во всех интервью говорил, что мы будем играть в свой футбол. И мы это демонстрировали на протяжении всего матча. Выглядели очень достойно. В первом тайме переиграли «Локомотив» полностью. У всех бывают ошибки.

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
13 мая в 13:11
Увы Иван на игре не впечатлил совсем....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 мая в 00:07
Наверное, ключевой момент, который снизил шансы Самары на победу была нелепая травма Якубы, которая значительно повлияла на созидательную мощь команды. Сергеев не забил, хотя имел для этого моменты, один удар головой чего стоит - забей тогда гол, неизвестно чем бы все завершилось, но провел большой объем созидательной работы и все-таки наиграл в среднем на "четверку с минусом". Надеюсь, останется в команде.
nikoladolgov
nikoladolgov
12 мая в 23:43
Самое обидное - в Европе окажутся те же команды, которые вылетели с треском, поэтому не надо надеется, готовимся когда в Европе останется ТРИ КОМАНДЫ , ну как у Эстонии или Лихтейшейна.
nikoladolgov
nikoladolgov
12 мая в 23:39
    drug01
    drug01
    12 мая в 23:32
    Счёт по игре
    Палыч82
    Палыч82
    12 мая в 23:27
    Крылья играли смело, комбинационно, но мастерства, физических кондиций и внимательности в обороне не хватило. Футбольного роста и удержать своих лидеров Самаре!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    12 мая в 23:16
    Результат на табло...
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