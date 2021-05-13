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Николич: «Думаю, „Локо“ — самая успешная команда России 2-й части сезона»

13 мая 2021, 01:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в финале Кубка России.

Хочу поздравить команду с победой в Кубке. Ребята это заслужили. Год назад мы очень удачно попали в Лигу чемпионов. Но в первой части этого сезона выступили неудачно. На сборах команда сплотилась, поэтому ребята заслужили трофей. У нас 12 побед, 1 ничья и только 1 поражение во второй части сезона. Очень благодарен болельщикам. Они очень сильно поддерживали.

Я счастлив, что Чорлука вообще вышел на поле. У Баринова, думаю, ничего серьёзного.

В перерыве мы успокоили команду, поменяли пару тактических вещей. В первом тайме «Крылья» были лучше.

Думаю, во второй части сезона мы самая успешная команда России. Я счастлив. Горжусь этой победой. Сегодня можно праздновать. Возможно, и завтра тоже. Но дальше нужно переключиться на следующий матч.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ Loko best (раскрыть)
14 мая в 00:08
Справедливости ради успешность определяется конечным результатом. Одно дело золото чемпионата с ЛЧ, другое дело Кубок с ЛЕ. Неверная формулировка просто, Локомотив - самая сильная команда второй части сезона, количеством побед и очков подтверждено. 6-1 - это досадная осечка, и декласс в неудачный для команды день, но почему-то питерские и прочие не понимают, что в последние годы в очном противостоянии с железнодорожниками Зениту очков немного доставалось
Ironigor
Ironigor ответ Loko best (раскрыть)
13 мая в 12:39
Про Васю ничего сказать не могу, я его незнаю!!!)))
Loko best
Loko best ответ Ironigor (раскрыть)
13 мая в 12:25
Вы не слышите,что я вам говорю,вам про Петю,вы про Васю.
Ironigor
Ironigor ответ Loko best (раскрыть)
13 мая в 11:44
Да можно конечно согласится , но есть и Рубин, который тоже довольно симпатичный клуб и играет во второй части сезона для молодой команды показывая явный прогресс. Но дело даже не в этом. Просто как то не гоже самого себя хвалить, пусть этим занимаются другие люди, специалисты. Локо конечно желаю удачи. Спасибо за понимание.
Loko best
Loko best ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 мая в 11:17
Да все правильно он сказал,Локо самая успешная команда России второй части сезона,за 14 проведенных игр потеряли 5 очков.В кубке выиграли все матчи.Кто-то другой может этим похвастаться?
sniper_klon
sniper_klon ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 мая в 11:16, ред.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1203510/himki-tambov
Loko best
Loko best ответ Ironigor (раскрыть)
13 мая в 11:14
А что не заслуженно вы считаете???И хвалил он не только себя,а всю команду.
Garrincha58
Garrincha58
13 мая в 08:18
кто ж тебя похвалит, если не ты сам, смешно право
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
13 мая в 08:01
6-1 от Зенита нас в этом убеждает.
rubinovyi2
rubinovyi2
13 мая в 06:40
А,не рановато корону примеряешь?)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 02:42
Думаю, Николич абсолютно прав.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 мая в 01:59
"Самые успешные" не пропускают в одном матче 6 мячей....
И не уступают конкурентам место в ЛЧ....
Успех - это Сочи и Рубин в пятёрке лидеров....
А выполнить одну задачу из трёх (чемпионство,попасть в ЛЧ и Кубок) - наверное и не совсем успех...для команды с нехилым бюджетом......
swed27
swed27
13 мая в 01:56
Каждый кулик свое болото хвалит
sv_1969
sv_1969
13 мая в 01:55
Сам не похвалишь, никто не похвалит
Ironigor
Ironigor
13 мая в 01:41, ред.
Ну естественно , ну а кто ещё похвалит себя ???!!!
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