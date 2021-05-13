Николич: «Думаю, „Локо“ — самая успешная команда России 2-й части сезона»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в финале Кубка России.

Хочу поздравить команду с победой в Кубке. Ребята это заслужили. Год назад мы очень удачно попали в Лигу чемпионов. Но в первой части этого сезона выступили неудачно. На сборах команда сплотилась, поэтому ребята заслужили трофей. У нас 12 побед, 1 ничья и только 1 поражение во второй части сезона. Очень благодарен болельщикам. Они очень сильно поддерживали.

Я счастлив, что Чорлука вообще вышел на поле. У Баринова, думаю, ничего серьёзного.

В перерыве мы успокоили команду, поменяли пару тактических вещей. В первом тайме «Крылья» были лучше.

Думаю, во второй части сезона мы самая успешная команда России. Я счастлив. Горжусь этой победой. Сегодня можно праздновать. Возможно, и завтра тоже. Но дальше нужно переключиться на следующий матч.