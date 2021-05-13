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Осинькин: «По количеству моментов мы превосходили „Локомотив“»

13 мая 2021, 02:41
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в финале Кубка России.

Обидно, но не стыдно. По количеству моментов мы превосходили соперника. В конце раскрылись, но были вынуждены это сделать. Самое главное: договорились с ребятами никого не бояться, играть в наш привычный смелый футбол. Это было правильное решение, потому что у нас было много моментов. К сожалению, допустили простые ошибки в совсем простых ситуациях.

К сожалению, когда надо было отыгрываться, не могли вернуть мяч после потерь. «Локомотив» грамотно сыграл. По счёту играть всегда легче. У нас был очень энергозатратный первый тайм, силы не бесконечны. Если бы не пропустили первый гол, то всё могло пойти иначе. Этим кубковым сезоном мы будем гордиться.

Почему не играли попроще? Я не могу сказать, что было большое количество моментов после потерь. Голевые ошибки совсем из другой серии. Сейчас весь мир хочет играть в комбинационный футбол. Мы не хотели упрощать. Упрощая, мы не получили бы преимущество.

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Все комментарии
nautilus163
nautilus163
13 мая в 19:15
Ребята, вы молодцы. Играли весело, задорно, красиво! Мы все уже отвыкли от такого футбола! Хорошая команда! Браво коуч!
cska1948
cska1948
13 мая в 09:03
"...Упрощая, мы не получили бы преимущество."
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И не заслужили симпатии миллионов болельщиков!
SHMEL258
SHMEL258
13 мая в 07:42
Стоит признать Осинькин создал отличный,боеспособный коллектив.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 05:17
Не могу не похвалить крылышки, большие молодцы но Локо всё-таки классом выше отсюда и победа.
1bear
1bear
13 мая в 02:54
Локо победил на классе
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