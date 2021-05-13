Осинькин: «По количеству моментов мы превосходили „Локомотив“»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в финале Кубка России.

Обидно, но не стыдно. По количеству моментов мы превосходили соперника. В конце раскрылись, но были вынуждены это сделать. Самое главное: договорились с ребятами никого не бояться, играть в наш привычный смелый футбол. Это было правильное решение, потому что у нас было много моментов. К сожалению, допустили простые ошибки в совсем простых ситуациях.

К сожалению, когда надо было отыгрываться, не могли вернуть мяч после потерь. «Локомотив» грамотно сыграл. По счёту играть всегда легче. У нас был очень энергозатратный первый тайм, силы не бесконечны. Если бы не пропустили первый гол, то всё могло пойти иначе. Этим кубковым сезоном мы будем гордиться.

Почему не играли попроще? Я не могу сказать, что было большое количество моментов после потерь. Голевые ошибки совсем из другой серии. Сейчас весь мир хочет играть в комбинационный футбол. Мы не хотели упрощать. Упрощая, мы не получили бы преимущество.