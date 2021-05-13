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Гильерме: «Я старался. Поэтому у меня получалось спасать „Локомотив“»

13 мая 2021, 02:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в финале Кубка России.

Мы смотрели много видео про «Крылья». Вообще не удивлены, что в первом тайме они прессинговали, ожидали этого. Но у нас ничего не получалось. После перерыва мы изменили игру. В перерыве поговорили и с тренером, и между собой. Были уверены, что мы сильнее. Не было мысли, что уедем отсюда без Кубка. Мы молодцы, болельщики тоже, всех поздравляю.

Как удалось перевести мяч в штангу в первом тайме? Моя работа — помогать команде. Я старался, поэтому у меня получалось спасать команду.

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Все комментарии
Loko best
Loko best ответ swed27 (раскрыть)
13 мая в 11:12
Не считая непонятного разгрома в Питере,он и в чемпионате после возобновления,лучшим был!!!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 мая в 09:06
Так ненароком и свою значимость подчеркнул.
ДСА
ДСА
13 мая в 06:18
А в сборную поедут другие.
swed27
swed27
13 мая в 02:58
Браво Маринато! Лучший вратарь Кубка России
mihaluch
mihaluch
13 мая в 02:27
Терпенье и труд всё перетрут.
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