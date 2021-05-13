Гильерме: «Я старался. Поэтому у меня получалось спасать „Локомотив“»

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в финале Кубка России.

Мы смотрели много видео про «Крылья». Вообще не удивлены, что в первом тайме они прессинговали, ожидали этого. Но у нас ничего не получалось. После перерыва мы изменили игру. В перерыве поговорили и с тренером, и между собой. Были уверены, что мы сильнее. Не было мысли, что уедем отсюда без Кубка. Мы молодцы, болельщики тоже, всех поздравляю.

Как удалось перевести мяч в штангу в первом тайме? Моя работа — помогать команде. Я старался, поэтому у меня получалось спасать команду.