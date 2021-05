Болельщики МЮ устроили очередную акцию протеста против владельцев клуба семейства Глейзеров.

Фанаты собрались возле стадиона «Олд Траффорд», где сегодня должен состояться перенесенный матч АПЛ против «Ливерпуля».

Manchester United fans protesting against the club’s ownership outside Old Trafford ahead of the Premier League game against Liverpool https://t.co/fpQvvHL837 pic.twitter.com/6XRtbYliWf