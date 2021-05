Игроки «Ливерпуля» почтили память мальчика, который погиб от удара молнии

МЮ принимает «Ливерпуль» в поединке очередного тура АПЛ .

Футболисты гостей вышли на предматчевую разминку в специальных футболках с надписью «Джордан» и седьмым номером. Так команда решила почтить память юного болельщика, который погиб на этой неделе от удара молнии.

Liverpool players warm up with ‘Jordan 7’ on their shirts in tribute to nine-year-old fan Jordan Banks, who died after being struck by lightning on a football pitch this week 🙏 pic.twitter.com/LAZ2o3OgTc