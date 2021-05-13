Вратарь «Крыльев» предложил Смолову пробить пенальти «паненкой»

1620864532

13 мая 2021, 03:08

В финальном матче Кубка России «Локомотив» переиграл «Крылья Советов» (3:1). При счёте 1:1 в ворота самарского клуба был назначен пенальти, который заработал и реализовал .

Как утверждает источник, голкипер «Крыльев Советов» перед ударом Смолова предложил форварду «Локомотива» исполнить пенальти в стиле Антонина Паненки, пробив парашютом. Однако тот решил пробить в нижний угол и вывел «железнодорожников» вперёд.