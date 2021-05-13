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Вратарь «Крыльев» предложил Смолову пробить пенальти «паненкой»

13 мая 2021, 03:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В финальном матче Кубка России «Локомотив» переиграл «Крылья Советов» (3:1). При счёте 1:1 в ворота самарского клуба был назначен пенальти, который заработал и реализовал Фёдор Смолов.

Как утверждает источник, голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев перед ударом Смолова предложил форварду «Локомотива» исполнить пенальти в стиле Антонина Паненки, пробив парашютом. Однако тот решил пробить в нижний угол и вывел «железнодорожников» вперёд.

Напомним, в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 Россия — Хорватия (2:2, 3:4 — пен.) Смолов исполнил «паненку» в серии послематчевых пенальти и не забил.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ gwynb1eidd (раскрыть)
14 мая в 02:04
конечно молодцом, только вот шутка Смолова оказалось более удачной
dеigandre
dеigandre
13 мая в 20:49
Звезду поймал этот Ломаев
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ амурец (раскрыть)
13 мая в 16:26
Ну вратарь практически потащил удар Смолова, так что вратарь молодцом...
амурец
амурец
13 мая в 12:38
предложил пробить паненкой, а Смолов ему вкатал плюху, так вот кто над кем пошутил?
Loko best
Loko best ответ memphis (раскрыть)
13 мая в 11:11
И что толку,Смолов забил решающий гол,завоевал титул,а вратарь что???Проиграл он Федьке в этой дуэли и троллинг не помог
Caniggia
Caniggia
13 мая в 08:18
Знатно подколол! Ну а кто Смолову виноват? Теперь это клеймо с ним на всю жизнь, как для Филимонова гол Шевченко.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 мая в 06:24
Федя конечно очконул
memphis
memphis
13 мая в 06:12
Троллинг 100 лвл! Молодец Ломаев!
Байкал-38
Байкал-38
13 мая в 05:59
Заметил по матчу, Ломаев тот ещё провокатор. До этого фанатов бегал провоцировал. Я фанатов не оправдываю, но интересно как его накажут? Гилю наказали серьёзно за нечто подобное.
ДАША Д
ДАША Д
13 мая в 04:57
Заслуженная победа, ничего не скажешь.
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