Роббен поехал домой на велосипеде после матча с «Эмменом»

1620733545

11 мая 2021, 14:45

Нападающий «Гронингена» отметился двумя результативными передачами в матче 32-го тура Эредивизие против «Эммена» (4:0).

После игры Роббен отправился домой на велосипеде, на фото его запечатлел один из фанатов голландского клуба. Стоит отметить, что расстояние от Эммена до Гронингена составляет 64 км, однако неизвестно, проехал ли футболист весь этот путь.

Роббен является большим фанатом езды на велосипеде. В юном возрасте футболист каждый день ездил на тренировки на велосипеде из своей деревни Бедум в Гронинген по 13 км. Кроме того, во время выступлений за «Челси» (2004-2007) Арьен также ездил на тренировочную базу «синих» в Кобхэме на велосипеде.