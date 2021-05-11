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Роббен поехал домой на велосипеде после матча с «Эмменом»

11 мая 2021, 14:45
ЭмменЛоготип футбольный клуб Эммен0 : 4Логотип футбольный клуб ГронингенГронингенМатч завершен

Нападающий «Гронингена» Арьен Роббен отметился двумя результативными передачами в матче 32-го тура Эредивизие против «Эммена» (4:0).

После игры Роббен отправился домой на велосипеде, на фото его запечатлел один из фанатов голландского клуба. Стоит отметить, что расстояние от Эммена до Гронингена составляет 64 км, однако неизвестно, проехал ли футболист весь этот путь.

Роббен является большим фанатом езды на велосипеде. В юном возрасте футболист каждый день ездил на тренировки на велосипеде из своей деревни Бедум в Гронинген по 13 км. Кроме того, во время выступлений за «Челси» (2004-2007) Арьен также ездил на тренировочную базу «синих» в Кобхэме на велосипеде.

Роббен поехал домой на велосипеде после матча с «Эмменом»

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
11 мая в 22:40
Ну 13 км, это для велосипеда, даже не тренировка, так разминка... А вот 64, это уже нормально, но я думаю Роббен и и 200 км, сможет проехать...

З.Ы. Выдающийся футболист и очень позитивный человек!
RR117
RR117
11 мая в 20:28
Гениальный голландец! Красава!
УЕСКА
УЕСКА
11 мая в 16:32
Красава Роббен. Вызывает только уважение не то что звезданутый Роналду который купил новую Феррари для очередного понта.
stanichnik
stanichnik
11 мая в 15:38, ред.
Чему удивляться глядя на это фото, это у нас в России понты дороже денег. Молодые футболисты, ещё ничего не добившись в карьере, но подписав первый боле менее приличный профессиональный контракт бегут в автосалон покупать самую престижную модель, а потом в соц.сетях спешат удивить своих поклонниц приобретением. Но всё больше жителей в старушке-Европе в последние годы стали пересаживаться на велосипеды или электросамокаты. Думаю, что Роббен за свою долгую более чем успешную карьеру, играя за Баврию, Реал и Челси заработал достаточно денег, чтобы купить себе не одно Феррари или Бугатти, наверняка у него что-то подобное есть в его личном семейном гараже, но тем не менее Арьен предпочитает езду на велосипеде поездкам на авто, если позволяет победа.
КЭТиК
КЭТиК
11 мая в 15:04
За пару часиков неторопясь добрался.
shlifen
shlifen
11 мая в 14:57
А потом неожиданное смещение в левую полосу и удар... =))
Василий 50
Василий 50
11 мая в 14:57
Это его дело
Lewa2708
Lewa2708
11 мая в 14:55
Выступая за Баварию, тоже нередко можно было увидеть его на велике, он просто красава)
sihafazatron
sihafazatron
11 мая в 14:48
Значит несильно устал)
Но велик крутой)))
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