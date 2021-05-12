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Розыгрыш Мбаппе и гол вратаря через себя. Лучшее из Сети

вчера, 09:00
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Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Легенда сборной Франции Биксант Лизаразю вспомнил молодость на съемках мероприятия к Евро-2020.

Смогли бы повторить?

Момент из воскресной английской лиги.

Вероятно, это лучший вратарский гол за всю историю.

Как вам такой финт?

У каждого есть свои кумиры!

Никогда не злите вратаря...

Милота дня:

Голкипер МЮ Давид Де Хеа со своим сыном.

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела со своими детьми.

Вот такой друг есть у хавбека «Челси» Кая Хаверца.

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль похвастался своим автомобилем.

У голкипера «Ливерпуля» Алиссона родился сын.

Форвард «Галатасарая» Радамель Фалькао выложил семейное фото.

Голкипер «Уфы» Александр Беленов сходил с женой на парад Победы.

Стиляга дня:

Хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли.

Бывший игрок «Зенита» Клаудио Маркизио весело проводит время со своим питомцем.

Девушка дня:

Екатерина, жена бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева.

Форвард «Ромы» Мирко Антонуччи (в этом сезоне играет за «Салернитану» на правах аренды) довольно необычно фотографируется со своей девушкой.

Форвард МЮ Эдинсон Кавани сходил с дочкой на рыбалку.

У форварда ПСЖ Килиана Мбаппе стащили фонарик из мобильного телефона.

Скоро лето!

Публикация от Bestoffootball (@bestoffootball)

Футбол — опасная игра!

Наслаждайтесь отдыхом!

Уважайте друг друга!

Но будьте аккуратнее!

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ARMENIAN (раскрыть)
вчера в 18:50
Просто на тот момент новостей небыло!
ARMENIAN
ARMENIAN ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 18:46
очень очень очень очень ну прям очень старое видео) почему соккер решил сейчас о нем вспомнить - непонятно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:08
Гол вратаря через себя зачётный!
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