Розыгрыш Мбаппе и гол вратаря через себя. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Легенда сборной Франции Биксант Лизаразю вспомнил молодость на съемках мероприятия к Евро-2020.
Смогли бы повторить?
Момент из воскресной английской лиги.
Вероятно, это лучший вратарский гол за всю историю.
Как вам такой финт?
У каждого есть свои кумиры!
Никогда не злите вратаря...
Милота дня:
Голкипер МЮ Давид Де Хеа со своим сыном.
Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела со своими детьми.
Вот такой друг есть у хавбека «Челси» Кая Хаверца.
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль похвастался своим автомобилем.
У голкипера «Ливерпуля» Алиссона родился сын.
Форвард «Галатасарая» Радамель Фалькао выложил семейное фото.
Голкипер «Уфы» Александр Беленов сходил с женой на парад Победы.
Стиляга дня:
Хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли.
Бывший игрок «Зенита» Клаудио Маркизио весело проводит время со своим питомцем.
Девушка дня:
Екатерина, жена бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева.
Форвард «Ромы» Мирко Антонуччи (в этом сезоне играет за «Салернитану» на правах аренды) довольно необычно фотографируется со своей девушкой.
Форвард МЮ Эдинсон Кавани сходил с дочкой на рыбалку.
У форварда ПСЖ Килиана Мбаппе стащили фонарик из мобильного телефона.
Скоро лето!
Публикация от Bestoffootball (@bestoffootball)
Футбол — опасная игра!
Наслаждайтесь отдыхом!
Уважайте друг друга!
Но будьте аккуратнее!