Розыгрыш Мбаппе и гол вратаря через себя. Лучшее из Сети

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вчера, 09:00

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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Легенда сборной Франции вспомнил молодость на съемках мероприятия к Евро-2020.

Смогли бы повторить?

Момент из воскресной английской лиги.

Вероятно, это лучший вратарский гол за всю историю.

Как вам такой финт?

У каждого есть свои кумиры!

Никогда не злите вратаря...

Милота дня:

Голкипер МЮ со своим сыном.

Полузащитник «Тоттенхэма» со своими детьми.

Вот такой друг есть у хавбека «Челси» .

Полузащитник «Интера» похвастался своим автомобилем.

У голкипера «Ливерпуля» Алиссона родился сын.

Форвард «Галатасарая» выложил семейное фото.

Голкипер «Уфы» сходил с женой на парад Победы.

Стиляга дня:

Хавбек «Тоттенхэма» .

Бывший игрок «Зенита» весело проводит время со своим питомцем.

Девушка дня:

Екатерина, жена бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева.

Форвард «Ромы» (в этом сезоне играет за «Салернитану» на правах аренды) довольно необычно фотографируется со своей девушкой.

Форвард МЮ сходил с дочкой на рыбалку.

У форварда ПСЖ стащили фонарик из мобильного телефона.

Скоро лето!

Публикация от Bestoffootball (@bestoffootball)

Футбол — опасная игра!

Наслаждайтесь отдыхом!

Уважайте друг друга!

Но будьте аккуратнее!