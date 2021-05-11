Роналду купил машину за 1,6 млн евро. Такое же авто есть у Ибрагимовича

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил город Маранелло, где находится штаб-квартира автомобилестроительной компании Ferrari.
Как сообщается, Роналду приобрёл автомобиль Ferrari SP2 Monza стоимостью 1,6 млн евро. Модель выпущена всего в 499 экземплярах, одна из них принадлежит форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу.
Стоит отметить, что Ferrari SP2 Monza владеют также известный пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен и знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамси.
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