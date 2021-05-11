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Роналду купил машину за 1,6 млн евро. Такое же авто есть у Ибрагимовича

11 мая 2021, 15:28

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил город Маранелло, где находится штаб-квартира автомобилестроительной компании Ferrari.

Как сообщается, Роналду приобрёл автомобиль Ferrari SP2 Monza стоимостью 1,6 млн евро. Модель выпущена всего в 499 экземплярах, одна из них принадлежит форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу.

Стоит отметить, что Ferrari SP2 Monza владеют также известный пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен и знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамси.

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Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
12 мая в 18:51
А я по Гос. программе купил Ладу Весту😂
Союзник противников
Союзник противников
11 мая в 20:21
А что своей супруге-донье Пробирке, купил???
Igo0rek
Igo0rek
11 мая в 18:19
Жить так классно и весело, когда есть бабкина пенсия
eleven LC
eleven LC
11 мая в 17:27, ред.
А я хлеба купил за 35 рублей,такого точно нет у Ибрагимовича!
mortid
mortid
11 мая в 17:26
Лучшему футболисту, лучшие тачки.
skaNer
skaNer
11 мая в 16:33
Отлично! как раз заварил дошик
ЮЗИК
ЮЗИК
11 мая в 16:16
Отстал от носатого
Маг_тм
Маг_тм ответ Legend 6 (раскрыть)
11 мая в 16:06
Да еще и за приору)
sihafazatron
sihafazatron
11 мая в 15:41
старуха оплатит)))
Legend 6
Legend 6
11 мая в 15:31
А это почти 144 миллиона рублей)))
А ты плати ипотеку 20 лет)
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