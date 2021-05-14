Ferrari показал, как Роналду водил машины с гонщиками Формулы-1

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14 мая 2021, 19:58

Нападающий «Ювентуса» несколько дней назад посетил город Маранелло, где находится штаб-квартира автомобилестроительной компании Феррари.

Португалец встретился с Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером, которые являются гонщиками Скудерии Феррари в Формуле-1, а также техническим директором гоночной команды Маттиа Бинотто. Кроме того, Криштиану приобрёл машину Ferrari SP2 Monza стоимостью 1,6 млн евро. Модель выпущена всего в 499 экземплярах, одна из них принадлежит форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу. Видео встречи Роналду с представителями Феррари было опубликовано на официальном канале компании.