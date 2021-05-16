Санчо оформил 10+ ассистов в третьем сезоне подряд

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вчера, 20:18

Дортмундская «Боруссия» встречается с «Майнцем» (2:0, перерыв) в 33-м туре Бундеслиги.

Оба гола дортмундской команды были забиты после передач полузащитника . Теперь в активе хавбека 11 результативных передач в текущем розыгрыше лиги.

Opta сообщает, что Санчо стал первым англичанином со времен , которому удалось сделать 10 и более ассистов в топ-5 лиг Европы в трех сезонах подряд.

Бекхэм достигал подобного результата четыре раза подряд в составе «Манчестер Юнайтед» – с сезона-1997/98 по сезон-2000/01.