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Санчо оформил 10+ ассистов в третьем сезоне подряд

вчера, 20:18
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц1 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» встречается с «Майнцем» (2:0, перерыв) в 33-м туре Бундеслиги.

Оба гола дортмундской команды были забиты после передач полузащитника Джейдона Санчо. Теперь в активе хавбека 11 результативных передач в текущем розыгрыше лиги.

Opta сообщает, что Санчо стал первым англичанином со времен Дэвида Бекхэма, которому удалось сделать 10 и более ассистов в топ-5 лиг Европы в трех сезонах подряд.

Бекхэм достигал подобного результата четыре раза подряд в составе «Манчестер Юнайтед» – с сезона-1997/98 по сезон-2000/01.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:07
Классно! Так держать!
bsww
bsww
вчера в 21:14
Сейчас глянул Месси с сезона 10-11 по 19-20 постоянно имеет 10+ голевых передач. В этом сезоне пока 9 голевых передач
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 21:03
Молодец Джейдон.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:20
Играет на команду...
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