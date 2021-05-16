Санчо оформил 10+ ассистов в третьем сезоне подряд

Дортмундская «Боруссия» встречается с «Майнцем» (2:0, перерыв) в 33-м туре Бундеслиги.
Оба гола дортмундской команды были забиты после передач полузащитника Джейдона Санчо. Теперь в активе хавбека 11 результативных передач в текущем розыгрыше лиги.
Opta сообщает, что Санчо стал первым англичанином со времен Дэвида Бекхэма, которому удалось сделать 10 и более ассистов в топ-5 лиг Европы в трех сезонах подряд.
Бекхэм достигал подобного результата четыре раза подряд в составе «Манчестер Юнайтед» – с сезона-1997/98 по сезон-2000/01.