Дзюба забил 200-й гол в карьере. Он стал лучшим бомбардиром РПЛ в истории

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вчера, 14:54

Форвард «Зенита» отличился в матче 30-го тура РПЛ против «Тамбова».

Этот гол стал 200-м в карьере для 32-летнего футболиста.

Таким образом, на счету футболиста уже 134 гола в данном турнире. По этому показателю нападающий обогнал бывшего игрока «Зенита» Александра Кержакова (133).