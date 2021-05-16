Дзюба забил 200-й гол в карьере. Он стал лучшим бомбардиром РПЛ в истории

Форвард «Зенита» Артём Дзюба отличился в матче 30-го тура РПЛ против «Тамбова».
Этот гол стал 200-м в карьере для 32-летнего футболиста.
Таким образом, на счету футболиста уже 134 гола в данном турнире. По этому показателю нападающий обогнал бывшего игрока «Зенита» Александра Кержакова (133).
В текущем сезоне на счету Дзюбы 27 матчей в РПЛ, 17 голов и 6 голевых передач.
Сожалеть не станем...
Привет, дорогой!
Сожалеть не станем...
Привет, дорогой!
Андреев (СКА Ростов) по сотке забивал и в Высшей лиге и в Первой...
Единственный.
Андреев (СКА Ростов) по сотке забивал и в Высшей лиге и в Первой...
Единственный.