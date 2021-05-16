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Дзюба забил 200-й гол в карьере. Он стал лучшим бомбардиром РПЛ в истории

вчера, 14:54

Форвард «Зенита» Артём Дзюба отличился в матче 30-го тура РПЛ против «Тамбова».

Этот гол стал 200-м в карьере для 32-летнего футболиста.

Таким образом, на счету футболиста уже 134 гола в данном турнире. По этому показателю нападающий обогнал бывшего игрока «Зенита» Александра Кержакова (133).

В текущем сезоне на счету Дзюбы 27 матчей в РПЛ, 17 голов и 6 голевых передач.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 02:12
Наступающий на родной шарф прилюдный рукотист, чтож, поздравляем!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:56
Дзюбииииииньюююю!))))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 21:55
"Лучший коммент"!
alexgurzan
alexgurzan ответ swed27 (раскрыть)
вчера в 18:11
.
Zak11
Zak11
вчера в 16:25
Ну а в Чемпионатах России лидирует пока что Веретенников
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 15:55
Александра Кержакова многие болельщики разных команд уважают. А Дзюбу презирают
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:23
Он просто рУКОБЛУД забивающий мертвому Тамбову!
particular
particular ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:23
"...Время почестей кончится, мой повелитель..." (к\ф Гладиатор, 2000 г.)
Сожалеть не станем...
Привет, дорогой!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:20
Ну молодчик чё!
Шуnя771
Шуnя771 ответ particular (раскрыть)
вчера в 15:19
К сожалению! Привет!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:19
Для скромной справки...

Андреев (СКА Ростов) по сотке забивал и в Высшей лиге и в Первой...

Единственный.
swed27
swed27
вчера в 15:18
Русский Марадона
drug01
drug01
вчера в 15:17
Молодец отличный результат
particular
particular
вчера в 15:17
В ознаменование такого значимого события, будут совсем не лишними выступления выб@ядков из творчекой тусовки, поздравительные теле-шоу на ведущих каналах и нескончаемые тирады сочувствующих и подлизывающих...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:57
Он просто Монстр...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:55, ред.
Ну он же ДЗЮБПУЛ BOSS !!! )))
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