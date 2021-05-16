«Кротоне» установил антирекорд в Серии А, пропустив 92 гола за сезон

1621182875

вчера, 19:34

«Беневенто» и «Кротоне» разошлись ничьей (1:1) в матче 37-го тура Серии А.

Для «Кротоне» пропущенный гол в этой встрече стал 92-м в текущем розыгрыше лиги, что является антирекордом турнира.

Ранее худший результат по пропущенным мячам принадлежал «Казале» – 91 гол за 34 матча в сезоне-1933/34.