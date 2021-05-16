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«Кротоне» установил антирекорд в Серии А, пропустив 92 гола за сезон

вчера, 19:34
БеневентоЛоготип футбольный клуб Беневенто1 : 1Логотип футбольный клуб КротонеКротонеМатч завершен

«Беневенто» и «Кротоне» разошлись ничьей (1:1) в матче 37-го тура Серии А.

Для «Кротоне» пропущенный гол в этой встрече стал 92-м в текущем розыгрыше лиги, что является антирекордом турнира.

Ранее худший результат по пропущенным мячам принадлежал «Казале» – 91 гол за 34 матча в сезоне-1933/34.

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bsww
bsww ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 23:11
при этом в последнем туре игра против Фиорентины и победа 2-0 (или любая другая с +2) позволит им догнать по забитым Фиорентину. Сейчас позади них 5 команд по забитым мячам и вполне могут оставить ещё 2 команды. Дженоа (отстают на 1 мяч) и Фиорентину (на 2 мяча). Болонья впререди на 3 мяча, а Сампдория и Торино впереди на 4 мяча. Но их догнать будет трудно. Усилить бы им защиту и кто знает где бы они были....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:24
Не забивал только ленивый!
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 19:52
Клуб без оглядки на оборону.
Но в то же время,Кротоне оставил приятное атакующее впечатление. 45 мячей в 37 матчах для аутсайдера это очень сильно.
Ozabot
Ozabot
вчера в 19:42
У вратаря «Кротоне» наверное отрицательная зарплата )))
shlomo
shlomo
вчера в 19:40
Ну и такое бывает...
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:35
Это просто жесть
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