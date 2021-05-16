Герд навсегда. Левандовски, Месси и другие рекордсмены по голам за сезон

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сегодня, 13:00

Роберт повторил великое футбольное достижение Медведя.

К сожалению, Мюллер не сможет оценить красивый жест поляка – Роберт отпраздновал гол, показав футболку с фотографией немца и надписью «4ever Gerd» («Герд навсегда»). В ноябре великому форварду «Баварии» стукнуло 75 лет, но его супруга поведала, что состояние ухудшилось.

У Герда болезнь Альцгеймера. В конце прошлого года проводил все время в постели. Реакция на происходящее похлопыванием ресниц была чем-то неординарным. Увы, рекордсмен Бундеслиги по голам угасает. «Бавария» всячески поддерживает морально семью, но ничего изменить не могут.

Вспомним и героев настоящего, и рекордсменов прошлого, они заслужили комплименты за свою игру.

Германия. Мюллер и Левандовски

Роберт повторил рекорд Герда, но у него еще один тур, чтобы поставить свой. Поляк честно признался – не думал, что когда-то забьет 40 мячей, ведь это безумный показатель для чемпионата с 18 клубами. Но превзошел великого Герда по средней результативности – забил 40 мячей всего в 28 матчах, а Мюллер в рекордном сезоне сыграл все 34 поединка. В каком-то смысле Роберт уже первый, но нужен 41-й мяч.

Россия. Веретенников и Думбия

Веретенников – сейчас можете его увидеть на бровке в «Рубине», ассистирует Слуцкому, остается лучшим снайпером российского высшего дивизиона всех времен. На его счету 143 гола. Александр Кержаков, хотя сыграл почти на три десятка больше матчей, не сумел взять высоту – осталось 139 мячей.

Дзюба по пути к рекорду, ведь надо всего 10 голов, которые может забить к концу следующего сезона. Но в одном чемпионате Веретенникову нет равных – в 1995-м наколотил 25 мячей. Учитывая скромную игру центральных нападающих команд РПЛ и закрытость лиги, рекорд может продержаться еще долго.

У Думбия есть 28 мячей, но в переходном сезоне, где больше матчей. А в 21 веке в стандартных сезонах максимум выдал Веллитон – форвард «Спартака» в 2009-м отличился 21 раз. Был близко к показателю Веретенникова, но рекорд 25-летней давности устоял.

Португалия. Ясальде и Пейротеу

Ждали здесь победы Эйсебио? Был близко – забивал 42 мяча в конце шестидесятых, но в 1947 году форвард «Спортинга» Фернанду Пейротеу умудрился наколотить 43 гола в чемпионате из всего 14 клубов и 26 матчей. Феноменальный результат, который, тем не менее, улучшили.

Есть также автор 46 голов из того же «Спортинга» — в 1974-м году аргентинец Эктор Ясальде в чемпионате с 16 участниками впечатлил футбольную Европу и взял «Золотую бутсу». Также отхватил жену-актрису и сыграл на ЧМ -74. В новое время лишь Жардел был близок к рекорду, набил 42 мяча, что тоже впечатляет.

Нидерланды. Диллен и Грот

В 1957-м году в Нидерландах еще плохо играли в футбол. Но старались – Коэн Диллен из ПСВ забил 43 мяча в первом чемпионате после образование высшего дивизиона. Результат до сих пор лучший в истории. К нему был близок Хенк Грот из «Аякса» через пару лет – отличил 41 раз.

Спустя много десятилетий появился Ван Бастен, но лишь повторил другое крутое достижение Грота – 37 голов. В новом веке лишь Кежман и Суарес обозначали желание подобраться к рекорду, но забили по 35 мячей. Впечатляющий результат для любой лиги, даже результативной, как голландская, но Коэн Диллен по прозвищу «Пушка» недосягаем.

Украина. Мхитарян и Тейшейра

Раньше Сергей Ребров и Максим Шацких в составе киевского «Динамо» забивали по 22 мяча. Но затем приехал в Донецк армянский хавбек Мхитарян, поиграл за один клуб города, потом за второй, и в 2013-м году отпраздновал сезон с 25 голами – прекрасный результат для жесткой лиги.

Но если учитывать и количество матчей в сезонах, то нужно отметить также показатель Алекса Тейшейры. Бразильский хавбек «Шахтера» в 2016-м году забил 22 мяча, сыграв всего в 15 поединках. Рекорд Мхитаряна легко был бы побит, не предложи «Цзянсу Сунин» донецкому клубу мешок денег. Тейшейра уехал, а рекорд Мхитаряна устоял.

Франция. Скоблар и Ибрагимович

Вряд ли молодые фанаты «Марселя» в курсе, кто такой Йосип Скоблар, но это легендарный для клуба форвард. Хорват из сборной Югославии долгое время не отличался результативностью, но затем случился сезон 1970/71 годов, и нападающего словно подменили.

Йосип забил 44 мяча в 36 матчах и получил европейскую «Золотую бутсу». В новейшее время к рекорду подобрался лишь один монстр – Ибрагимович. Наполовину хорват забил 38 мячей в 31 матче. Если бы смог провести еще пять игр – рекорд Скоблара, скорее всего, остался бы в прошлом.

Италия. Россетти, Игуаин, Иммобиле

Форвард «Торино» Джино Россетти в 1929-м году отличился 36 раз. Даже Джузеппе Меацца не смог превзойти этот показатель. Ждали девяносто лет, но за дело взялся толстячок Игуаин. Гонсало в составе «Наполи» в 2016-м выдал сказочное представление и набил те же 36 голов. Как ему это удалось? Непонятно, ведь лига сложнейшая для форвардов.

31 гол Тони и 29 мячей Ди Натале – феноменальные показатели. А теперь нашелся еще один герой. Речь о Чиро Иммобиле, что завоевал «Золотую бутсу». В прошлом сезоне наколотил 36 мячей за «Лацио». Хорошо, что сезон не завершили досрочно, хотя могли, как во Франции, ведь форвард заслужил свою награду. Ждем сезон с 37 голами?

Испания. Месси, Месси и Роналду

Тут ничего не ждем, поставлен рекорд, который вряд ли побьют в ближайшие сто лет. Приз лучшему снайперу сезона в Ла Лиге называется «Трофеем Пичичи» — в честь Рафаэля Морено Арансади, форварда «Атлетико», что в 29 лет в 1922-м умер от тифа, но на исторической вершине другая фамилия.

Месси получил мотивацию от Роналду, что за год до рекорда забил 40 мячей, и поднял ставки до 50 голов. Такое не повторить. Роналду, хотя старался, выжал максимум 48 голов. Не так просто, как кажется – юный бразилец Роналдо в «Барселоне» забил 34, Уго Санчес и Тельмо Сарра собирали по 38 голов. А 50 – рекорд для серьезных лиг.

Англия. Коул, Ширер и Салах

В АПЛ раньше было 22 клуба, скоро может остаться 18, если Суперлига в той или иной форме – под маской новой ЛЧ , станет частью футбольных будней. В былые времена Алан Ширер в составе чемпионского «Блэкберн Роверс» и Энди Коул в «Ньюкасле» собирали по 34 мяча за сезон, играя 42 и 40 матчей соответственно.

Потом были многочисленные попытки побить рекорд, имея в распоряжении меньше матчей. Ближе всех три года назад подобрался вингер Мохамед Салах. У египтянина был сказочный сезон с 32 точными ударами в 36 играх. Обошел Роналду – 31 гол в 34 матчах, и Суареса – столько же мячей, но на одну игру меньше.