«Спартак»: «Жиго? Из ПСВ к нам никто не обращался»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин заявил, что московский клуб не получал предложений от ПСВ насчет трансфера защитника Самуэля Жиго.
«Из ПСВ в клуб никто не обращался», — сказал Кулемин.
Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин заявил, что московский клуб не получал предложений от ПСВ насчет трансфера защитника Самуэля Жиго.
«Из ПСВ в клуб никто не обращался», — сказал Кулемин.
И этому ничего про ПСВ не говорят...
И этому ничего про ПСВ не говорят...
Наоборот, надо подкупить хорошего 10-го номера ( Квинси явно тянет в атаку) и хорошего центрального полузащитника вместо Кутепова.
Наоборот, надо подкупить хорошего 10-го номера ( Квинси явно тянет в атаку) и хорошего центрального полузащитника вместо Кутепова.