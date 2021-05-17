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«Спартак»: «Жиго? Из ПСВ к нам никто не обращался»

17 мая 2021, 16:06

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин заявил, что московский клуб не получал предложений от ПСВ насчет трансфера защитника Самуэля Жиго.

«Из ПСВ в клуб никто не обращался», — сказал Кулемин.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 мая в 17:24
Одному ничего про "Палмейрас" не рассказывали....
И этому ничего про ПСВ не говорят...
Супервайзер
Супервайзер
17 мая в 17:00
Спартаку сейчас ни в коем случае не стоит продавать ни Жиго. ни Ларссона, ни Крала, ни Айртона, ни Понсе. Я уже не говорю о Промесе.
Наоборот, надо подкупить хорошего 10-го номера ( Квинси явно тянет в атаку) и хорошего центрального полузащитника вместо Кутепова.
mihaluch
mihaluch
17 мая в 16:22
Не обращался так не обращался значит Шнобель всё выдумалю
STVA 1
STVA 1
17 мая в 16:18
Не думаю что ПСВ потянет з-ту Жиго)
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