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Шиманьски: «В новом сезоне будем биться за место в еврокубках»

17 мая 2021, 14:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал победу на ЦСКА в заключительном туре РПЛ.

Конечно, такие победы особенно ценны. Было тяжело, потому что мы уже знали, что не попадем в еврокубки. Мы не достигли своей цели, но в этом матче мы показали, что в следующем сезоне можем её добиться. Провели хороший второй тайм. Сейчас немного отдохнем и в новом сезоне будем биться за место в еврокубках.

После первого тайма настроение было не очень, потому что мы дали ЦСКА забить. Но во второй половине мы показали качественный футбол и заслуженно победили. Настроение улучшилось. ЦСКА забил первым, но в перерыве мы еще раз поговорили о том, что это последняя игра в сезоне, что нужно выйти на поле и показать то, что умеем. И мы это сделали. После перерыва стало проще. Во втором тайме мы показали очень хороший футбол — так надо играть во всех матчах.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 мая в 17:01
Так говорят все и во всех клубах а на деле всё решает время.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 мая в 16:46
Ну всё выиграли у ЦСКА теперь в следующем году будут всех рвать. Только вот ЦСКА впервые не попал в еврокубки за 20 лет, а Динамо каждый год говорит что будет биться за них, а воз и ныне там...
Mikki
Mikki ответ swed27 (раскрыть)
17 мая в 16:15
Никто никого не винит. Просто игра в прогнозы, не в кривые кэфы.
swed27
swed27
17 мая в 15:08
Я конечно понимаю что некоторые пользователи (я в их числе) воспользовались ошибкой администрации сайта. Но думаю что это не повод снимать очки ибо их вины я не усматриваю
sv_1969
sv_1969
17 мая в 15:00
Больно уверенно говорит!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 15:00
Желающих попасть в ЕК будет больше чем обычно, так что попадание туда для всех будет очень затруднительно. Думаю, что многие поставят себе задачу такую же, но решить ее смогут не все.
beefs
beefs
17 мая в 14:54
посмотрим что вы покажете в следующем сезоне...
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