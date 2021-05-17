Шиманьски: «В новом сезоне будем биться за место в еврокубках»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал победу на ЦСКА в заключительном туре РПЛ .

Конечно, такие победы особенно ценны. Было тяжело, потому что мы уже знали, что не попадем в еврокубки. Мы не достигли своей цели, но в этом матче мы показали, что в следующем сезоне можем её добиться. Провели хороший второй тайм. Сейчас немного отдохнем и в новом сезоне будем биться за место в еврокубках.