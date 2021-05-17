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Мостовой: «В другом чемпионате Тедеско давно уже не было бы в клубе»

17 мая 2021, 16:04

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил работу Доменико Тедеско в московском клубе.

Я еще в начале сезона говорил, что «Спартак» обязан быть в тройке — так и произошло. Ввиду хороших стечений обстоятельств они заняли даже второе место. Это потому, что есть иностранные футболисты, которые могут делать разницу — Промес, Мозес, Жиго. Вклад Тедеско? А какой вклад-то? Когда его назначили, ему с неба звезда свалилась. Поэтому он работал так, как и должен был работать за такие деньги. Я остаюсь при своем мнении, что это неправильно, когда люди берутся из ниоткуда и получают такие бешеные средства. Просто я его вклада-то не вижу. Человек пришел, полгода все разбирались, кто он такой, потом пошли дорогущие трансферы, нескладная игра. Я думаю, что в другом чемпионате его давно уже не было бы в команде, потому что не было бы результата. Но мы говорим про наш чемпионат, где такие вещи возможны из-за уровня футбола.

На фоне этого, кстати говоря, было очень удивительно, как «Спартак» провожал Тедеско. Честно, я даже не стал смотреть, потому что было противно просто. У нас многие люди жизнь отдавали за «Спартак», травмы себе зарабатывали, а тут… Это лишний раз подчеркивает, что у нас люди не понимают и не разбираются в большом спорте. Просто смешно это всё и противно. Когда я увидел фотографии с этими подаренными майками, подумал: «Вы чего вообще?» А потом нас критикуют, что мы говорим правду. Причем критикуют те люди, которые не знают, как мяч выглядит. Не странно ли? В общем, Тедеско прежде всего должен сказать большое спасибо болельщикам, что он здесь работал за такие деньги и был тепло принят.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 06:40
плохо, Мостовой !
зависть и ревность не отпускают нм на минуту ...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
17 мая в 23:33
Тедеско скажет, что Мостовой хороший футболист
Роберт Мкртчян
Роберт Мкртчян
17 мая в 22:56
А тебе слова бы не дали.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 22:29
Только за то , что мужик не стал лукавить, не повелся на жирный контракт, а сдержал слово и отправился к семье, невзирая на вполне приличное 2е место в чемпионате , его можно только за это уважать. То что Мостовому не нравился Тедеско - это его личное дело. Ведь не факт, что кто то другой в прошедшем сезоне смог бы добиться подобного результата.
И то , что фанаты поблагодарили человека за вполне достойную работу - это нормально.
А Саше надо самому поработать тренером, может тогда он более уважительно относился бы к работе тренера.
Всем здоровья.
морозз
морозз
17 мая в 20:50
Саня, хватит принимать желчегонное...
batog
batog
17 мая в 19:27
Александр, опять 62о изо рта полезло?
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 мая в 17:57
Какая правда? Тут скорее личная неприязнь Мостового к Тедеско.
Романцев, к примеру, очень уважает Доменико и даже хотел с ним встретиться. А уж Романцев знает толк в тренерстве. В отличие от Мостового с нулевым опытом работы коучем. Но был прекрасным футболистом, этого не отнять.
Oliver S
Oliver S ответ Супервайзер (раскрыть)
17 мая в 17:56, ред.
Я пока что не вижу ничего хорошего в Максименко, он тащит то, что должен тащить любой воротчик и пропускает мячи, которые более скилловый вратарь мог быть взять.
Может, конечно, опыта не хватает и он через год-два будет топ, но пока имеем то, что имеем.
По распасовщику - я бы на Тиля ставку сделал, есть у парня талант. По защитнику - полностью согласен, с Кутеповым давно пора попрощаться.
Но опорник нужен очень, ибо их нет совсем, а Хендрикс пока что не впечатляет.
Супервайзер
Супервайзер ответ Oliver S (раскрыть)
17 мая в 17:31
Вратарь у Спартака хороший ( по меркам РПЛ). Нужны: распасовщик, т. е. 10 номер, и хороший центральный защитник последнего рубежа вместо Кутепова.
Найдём- будем непобедимы. Не найдём- будем мыкаться каждый раз при встречах с аутсайдерами.
Супервайзер
Супервайзер
17 мая в 17:27
Солдат, бросающийся на амбразуру вражеского пулемета,- герой, но он не заменит генерала,
который руководит всеми действиями ввереного ему подразделения.
Сравнения здесь неуместны, но Мостовому этого не понять.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
17 мая в 17:25
Мостовой, тебя зависть сжирает полностью. Прими холодный душ, может поможет.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ LOpp (раскрыть)
17 мая в 17:18
    ошалевший
    ошалевший ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    17 мая в 17:14
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
      17 мая в 16:57
      На секундочку Мостовой легенда спартака а тебе всегда правда не нравится, червя не учитываю он частенько палку перегибает.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      17 мая в 16:55
      Мостовой прав тем более мы знаем, что в других чемпионатах нет кукуянов и безбородовых, которые как скорая помощь выходили спасать спартак.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      17 мая в 16:49
      Для рпл сойдёт!
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      17 мая в 16:36
      Тедеско вывел "Спартак" в классификацию Лиги Чемпионов и давал команде эмоции, "Спартак" в кой это веки стал добиваться волевых побед, да и очко, завоеванное в Грозном при отставании в два гола и факторе "Кутепова" дорогого стоит. А какие бы эмоции дал Мостовой "Спартаку" - зависть при сравнении зарплат своих и "Зенитовских"?
      Андреев Андрей Андреевич
      Андреев Андрей Андреевич
      17 мая в 16:32
      Сашка, ничтожный 77мёт.
      Caniggia
      Caniggia
      17 мая в 16:25
      Ну никак Мост не успокоится, что не он, великий 73омёт, а Тедеско тренировал Спартак!
      Oliver S
      Oliver S
      17 мая в 16:19, ред.
      Тедеско как минимум занял 2 место (на данный момент максмально высокое ввиду активного админресурса у Питера и это не мои слова, даже бывший мушкетёр это подтвердил), привил команде нормальную рабочую схему и отстегнул от состава неликвид.
      Дали бы ему нормальных воротчика и опорника - он бы и за кубок повоевал и за первое место, а так хоть в еврокубки вывел, что уже неплохо. А Мост, при всём уважении, кроме болтовни пока что ничем хорошим не отметился.
      Союзник противников
      Союзник противников
      17 мая в 16:09
      Главный падальщик,кормящийся трупами,вылез...До сих пор себя "Царём" мнит,а "царь-то...".Далее по тексту.
      makkie
      makkie
      17 мая в 16:09
      Червиченко и Мостовой - одного поля ягоды.
      Неудивительно, что ни первого, ни второго на пушечный выстрел не подпускают к Спартаку. Всё, что они могут - это набрасывать через СМИ.
      LOpp
      LOpp
      17 мая в 16:07
      полилось г..но по трубам
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