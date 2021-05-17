Мостовой: «В другом чемпионате Тедеско давно уже не было бы в клубе»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил работу в московском клубе.

Я еще в начале сезона говорил, что «Спартак» обязан быть в тройке — так и произошло. Ввиду хороших стечений обстоятельств они заняли даже второе место. Это потому, что есть иностранные футболисты, которые могут делать разницу — Промес, Мозес, Жиго. Вклад Тедеско? А какой вклад-то? Когда его назначили, ему с неба звезда свалилась. Поэтому он работал так, как и должен был работать за такие деньги. Я остаюсь при своем мнении, что это неправильно, когда люди берутся из ниоткуда и получают такие бешеные средства. Просто я его вклада-то не вижу. Человек пришел, полгода все разбирались, кто он такой, потом пошли дорогущие трансферы, нескладная игра. Я думаю, что в другом чемпионате его давно уже не было бы в команде, потому что не было бы результата. Но мы говорим про наш чемпионат, где такие вещи возможны из-за уровня футбола.

На фоне этого, кстати говоря, было очень удивительно, как «Спартак» провожал Тедеско. Честно, я даже не стал смотреть, потому что было противно просто. У нас многие люди жизнь отдавали за «Спартак», травмы себе зарабатывали, а тут… Это лишний раз подчеркивает, что у нас люди не понимают и не разбираются в большом спорте. Просто смешно это всё и противно. Когда я увидел фотографии с этими подаренными майками, подумал: «Вы чего вообще?» А потом нас критикуют, что мы говорим правду. Причем критикуют те люди, которые не знают, как мяч выглядит. Не странно ли? В общем, Тедеско прежде всего должен сказать большое спасибо болельщикам, что он здесь работал за такие деньги и был тепло принят.