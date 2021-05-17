Белоус: «Был поражен, что Хвичу не удержали в „Локомотиве“»

Футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением о перспективах полузащитника «Рубина» .

Я был просто поражен, что его не удержали в «Локомотиве». Говорил об этом предыдущему руководителю клуба Кикнадзе. Это большая ошибка. Кикнадзе не хватило опыта и понимания футбола. Думаю, что у Хвичи всё впереди. Это футболист топ-уровня. Он сможет играть в любом чемпионате высшего разряда. Другое дело — на какие деньги он уйдет. В силу молодого возраста, у него есть еще возможность проявить себя и в «Рубине», который сыграет в еврокубках. Но если будет какое-то сумасшедшее предложение, думаю, клуб его не удержит, да и делать этого не стоит.