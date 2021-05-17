ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Белоус: «Был поражен, что Хвичу не удержали в „Локомотиве“»

17 мая 2021, 15:13

Футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением о перспективах полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

Я был просто поражен, что его не удержали в «Локомотиве». Говорил об этом предыдущему руководителю клуба Кикнадзе. Это большая ошибка. Кикнадзе не хватило опыта и понимания футбола. Думаю, что у Хвичи всё впереди. Это футболист топ-уровня. Он сможет играть в любом чемпионате высшего разряда. Другое дело — на какие деньги он уйдет. В силу молодого возраста, у него есть еще возможность проявить себя и в «Рубине», который сыграет в еврокубках. Но если будет какое-то сумасшедшее предложение, думаю, клуб его не удержит, да и делать этого не стоит.

Все новости
Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»
Вчера, 20:25 Комментарии10
Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»
Вчера, 20:13 Комментарии6
Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»
Вчера, 20:04 Комментарии11
Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного
Вчера, 19:54 Комментарии16
Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»
Вчера, 07:58 Комментарии8
Радимов: «„Вильярреал“ выиграет у МЮ со счётом 2:1 в основное время»
26 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
17 мая в 15:34
А кому-то повезло его прикупить.
sv_1969
sv_1969
17 мая в 15:18
Там Вася рулил!За что паровозы должны сказать ему "спасибо"(
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100