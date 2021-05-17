Крал: «Зобнин заиграл бы АПЛ, Ларссону больше подходит Ла Лига»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, кто из его одноклубников мог бы заиграть в топовом европейском чемпионате, а также поделился мнением о своём возможном переходе в Английскую Премьер-Лигу.
Может ли Зобнин заиграть в АПЛ? Главное его качество — ментальность. Это человек, который никогда не удовлетворен тем, что имеет. Постоянно пашет. У нас одинаковый взгляд на футбол и вещи вне его. И посмотрите его фитнес-статистику — сколько он бегает, сколько спринтов совершает. По ней он точно достоин Англии. А ответить на вопрос тяжело. Даже отличный игрок попадает в другую культуру, говорит на новом языке — и важно, как с этим сложится. Думаю, у Романа есть потенциал заиграть в АПЛ, но тут всё зависит от него.
Ларссон сейчас на ходу. Но думаю, игроку его типа подошла бы лига вроде испанской — не такая тяжелая в единоборствах, где больше простора для игры и обводок.
Готов ли я к игре в АПЛ? Думаю, да. Если появится хороший вариант, то я могу совершить следующий шаг. Но у меня контракт со «Спартаком», и я сейчас сосредоточен на нем. И я, и мой клуб хотят моего развития, я стараюсь быть лучше. Но летом все возможно.