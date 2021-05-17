Крал: «Зобнин заиграл бы АПЛ, Ларссону больше подходит Ла Лига»

Полузащитник «Спартака» рассказал, кто из его одноклубников мог бы заиграть в топовом европейском чемпионате, а также поделился мнением о своём возможном переходе в Английскую Премьер-Лигу.

Может ли Зобнин заиграть в АПЛ ? Главное его качество — ментальность. Это человек, который никогда не удовлетворен тем, что имеет. Постоянно пашет. У нас одинаковый взгляд на футбол и вещи вне его. И посмотрите его фитнес-статистику — сколько он бегает, сколько спринтов совершает. По ней он точно достоин Англии. А ответить на вопрос тяжело. Даже отличный игрок попадает в другую культуру, говорит на новом языке — и важно, как с этим сложится. Думаю, у Романа есть потенциал заиграть в АПЛ , но тут всё зависит от него.

Ларссон сейчас на ходу. Но думаю, игроку его типа подошла бы лига вроде испанской — не такая тяжелая в единоборствах, где больше простора для игры и обводок.