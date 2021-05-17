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Крал: «Зобнин заиграл бы АПЛ, Ларссону больше подходит Ла Лига»

17 мая 2021, 15:23

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, кто из его одноклубников мог бы заиграть в топовом европейском чемпионате, а также поделился мнением о своём возможном переходе в Английскую Премьер-Лигу.

Может ли Зобнин заиграть в АПЛ? Главное его качество — ментальность. Это человек, который никогда не удовлетворен тем, что имеет. Постоянно пашет. У нас одинаковый взгляд на футбол и вещи вне его. И посмотрите его фитнес-статистику — сколько он бегает, сколько спринтов совершает. По ней он точно достоин Англии. А ответить на вопрос тяжело. Даже отличный игрок попадает в другую культуру, говорит на новом языке — и важно, как с этим сложится. Думаю, у Романа есть потенциал заиграть в АПЛ, но тут всё зависит от него.

Ларссон сейчас на ходу. Но думаю, игроку его типа подошла бы лига вроде испанской — не такая тяжелая в единоборствах, где больше простора для игры и обводок.

Готов ли я к игре в АПЛ? Думаю, да. Если появится хороший вариант, то я могу совершить следующий шаг. Но у меня контракт со «Спартаком», и я сейчас сосредоточен на нем. И я, и мой клуб хотят моего развития, я стараюсь быть лучше. Но летом все возможно.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 мая в 16:59
Крал стал крупным экспертом, Зобнини молодец но только для спартака и не факт, что заиграет в другом клубе РПЛ а в АПЛ тем более там таких Зобниных миллионы.
sihafazatron
sihafazatron
17 мая в 15:59
Зобнину уже 27 лет, а для многих он все ещё молодой перспективный парень) так и будет в рпл сидеть
ЮЗИК
ЮЗИК
17 мая в 15:49
Да нигде бы они не заиграли, инвалиды
Antikony
Antikony
17 мая в 15:39
Пока они у Уфы выиграть не могут на своем поле.
311
311
17 мая в 15:32
Фантазер, ты меня называла...)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 мая в 15:27
Если ты мастер, тызаиграешь везде
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