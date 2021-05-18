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Шейх Мансур поможет фанатам «Ман Сити» попасть на финал Лиги чемпионов

18 мая 2021, 18:21
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 22:00 Не начался

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур поможет болельщикам клуба добраться в Португалию на финал ЛЧ против «Челси».

Он оплатит поездку нескольким тысячам фанатов. Напомним, что финальная игра турнира пройдет в Порту.

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КЭТиК
КЭТиК
18 мая в 20:16
Надо срочно записываться в фанаты.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 мая в 19:06
Очень щедрый поступок!
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
18 мая в 18:48
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    18 мая в 18:43
    С детства болею за Сити, это у меня от отца, а к отцу передалось от деда, поэтому деньги на билет в Порту прошу выслать по адресу указанному в моей Анкете. А поскольку болею сильно и в третьем поколении, прошу надбавить коэффициент за стаж и искреннюю бескорыстную любовь.
    allemz
    allemz
    18 мая в 18:32, ред.
    ФК «Манчестер Сити» объявил, что Его Высочество шейх Мансур оплатит перелет и трансфер для официальной поездки клуба на финал Лиги чемпионов в Порту в конце месяца.
    Тысячи болельщиков клуба извлекут выгоду из инициативы, которая призвана облегчить финансовое давление на фанатов, которые столкнулись и продолжают сталкиваться с трудными обстоятельствами из-за воздействия пандемии Covid-19.

    Осознавая, как пандемия повлияла на всех болельщиков «Манчестер Сити» и привела к увеличению дорожных расходов, шейх Мансур стремился устранить самый значительный финансовый барьер для фанатов, присутствующих на финале.

    Завышенные расходы Covid в сочетании с необходимым, но дорогостоящим тестированием PCR сделали бы поездку на финал неуправляемой для многих из тех, кому посчастливилось претендовать на билет.

    Из-за необходимых ограничений, связанных с Covid, большинство фанатов, желающих посетить первый исторический финал Клуба, должны сделать это в течение 24 часов, а это означает, что инициатива Его Высочества профинансирует транспортировку нескольких тысяч человек. Болельщики клуба в официальном туристическом пакете в день финала.

    Говоря об инициативе, Его Высочество шейх Мансур сказал:

    «Пеп и команда провели такой замечательный сезон, и их выход в финал Лиги чемпионов после очень сложного года представляет собой поистине исторический момент для клуба. Поэтому невероятно важно, чтобы как можно больше болельщиков имели возможность посетить эту особую игру. Особенно тех, кто столько лет поддерживал «Манчестер Сити» в хорошие и плохие времена».

    Комментируя воздействие жеста Его Высочества, председатель Халдун Аль Мубарак сказал:

    «Перед этим финалом болельщики столкнутся с множеством проблем, как в финансовом, так и в логистическом плане. Надеюсь, инициатива Его Высочества позволяет большинству наших поклонников сосредоточиться на том, чтобы насладиться днем, а не беспокоиться о том, как нести бремя дорожных расходов, которые стали еще более обременительными из-за последствий пандемии».
    Igo0rek
    Igo0rek
    18 мая в 18:27
    Достойный поступок
    beefs
    beefs
    18 мая в 18:24
    вот это шеф...
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