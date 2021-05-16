Болельщики «Ротора» обратились к главе РФС по поводу игры «Уфа» — «Арсенал»

Болельщики «Ротора» обратились к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой рассмотреть возможность увеличения числа участников РПЛ в следующем сезоне в связи с переносом матча последнего тура между «Уфой» и «Арсеналом».
Мы, болельщики футбольного клуба «Ротор», просим вас вмешаться в ситуацию, произошедшую сегодня в РПЛ, связанную с переносом начала матча последнего тура между футбольными клубами «Уфа» и «Арсенал». Во всех футбольных национальных чемпионатах Европы под эгидой УЕФА матчи последних туров, в которых решается окончательное положение команд в турнирной таблице, проходят в одно время, чтобы максимально избежать возможности договорных матчей между участниками соревнований. Более того, по ходу матча «Уфа» — «Арсенал», в котором у игроков «Арсенала» уже не было никаких задач, игрок «Арсенала» забил мяч в свои ворота при счете 1:1, а после этого другой игрок «Арсенала» на ровном месте получил красную карточку за свой безрассудный фол. Болельщики волгоградского «Ротора» уверены, что эти эпизоды были бы невозможны, если бы матчи «Рубин» — «Ротор» и «Уфа» — «Арсенал» проходили бы одновременно, как и положено по духу игры, который исповедует УЕФА.
Мы считаем, что этим переносом были грубо нарушены спортивные принципы, принцип fair play УЕФА и регламент РПЛ. Мы просим вас разобраться в ситуации, наказать виновных, из-за которых произошло грубейшее нарушение спортивных принципов, и рассмотреть возможность увеличения числа команд-участников соревнований в РПЛ на следующий сезон.
Ранее РПЛ выпустила заявление по поводу переноса матча «Уфа» — «Арсенал».
Я другое не понимаю. Множество отметившихся здесь, начали топтать и обливать помоями РФС. Матч был остановлен по регламенту.
А если бы кто то из футболёров крякнул на поле от теплового удара, с упоением начали бы топтать и обливать помоями кого?
Правильно, РФС.
Получается что критиканам все равно, лишь бы поскулить. Тогда это нарушение в психике.
А если просто не подумали? Тогда ну просто не дальновидные, сгоряча.
Мне больше второй вариант нравится.
Я другое не понимаю. Множество отметившихся здесь, начали топтать и обливать помоями РФС. Матч был остановлен по регламенту.
А если бы кто то из футболёров крякнул на поле от теплового удара, с упоением начали бы топтать и обливать помоями кого?
Правильно, РФС.
Получается что критиканам все равно, лишь бы поскулить. Тогда это нарушение в психике.
А если просто не подумали? Тогда ну просто не дальновидные, сгоряча.
Мне больше второй вариант нравится.
Только есть тут маленькое НО.
Выиграй Ротор свой матч, и в этом перенесённом догом бы и не пахло, шла бы битва за место под солнцем.
И болельщикам Ротора выступать бы не пришлось.
И еще. Кто мешал Ротору играть так весь сезон, а не только в последних турах? А теперь ради него РПЛ расширять? Никто на это не пойдет, даже несмотря на стадион с ЧМ.
При всем уважении к истории Ротора, играть нужно весь чемпионат, а не пару последних матчей....
Только есть тут маленькое НО.
Выиграй Ротор свой матч, и в этом перенесённом догом бы и не пахло, шла бы битва за место под солнцем.
И болельщикам Ротора выступать бы не пришлось.
И еще. Кто мешал Ротору играть так весь сезон, а не только в последних турах? А теперь ради него РПЛ расширять? Никто на это не пойдет, даже несмотря на стадион с ЧМ.
При всем уважении к истории Ротора, играть нужно весь чемпионат, а не пару последних матчей....
из поколения в поколение...
из поколения в поколение...