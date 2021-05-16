Болельщики «Ротора» обратились к главе РФС по поводу игры «Уфа» — «Арсенал»

Болельщики «Ротора» обратились к президенту Российского футбольного союза ( РФС ) Александру Дюкову с просьбой рассмотреть возможность увеличения числа участников РПЛ в следующем сезоне в связи с переносом матча последнего тура между «Уфой» и «Арсеналом».

Мы, болельщики футбольного клуба «Ротор», просим вас вмешаться в ситуацию, произошедшую сегодня в РПЛ , связанную с переносом начала матча последнего тура между футбольными клубами «Уфа» и «Арсенал». Во всех футбольных национальных чемпионатах Европы под эгидой УЕФА матчи последних туров, в которых решается окончательное положение команд в турнирной таблице, проходят в одно время, чтобы максимально избежать возможности договорных матчей между участниками соревнований. Более того, по ходу матча «Уфа» — «Арсенал», в котором у игроков «Арсенала» уже не было никаких задач, игрок «Арсенала» забил мяч в свои ворота при счете 1:1, а после этого другой игрок «Арсенала» на ровном месте получил красную карточку за свой безрассудный фол. Болельщики волгоградского «Ротора» уверены, что эти эпизоды были бы невозможны, если бы матчи «Рубин» — «Ротор» и «Уфа» — «Арсенал» проходили бы одновременно, как и положено по духу игры, который исповедует УЕФА .