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Болельщики «Ротора» обратились к главе РФС по поводу игры «Уфа» — «Арсенал»

вчера, 22:19
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Болельщики «Ротора» обратились к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой рассмотреть возможность увеличения числа участников РПЛ в следующем сезоне в связи с переносом матча последнего тура между «Уфой» и «Арсеналом».

Мы, болельщики футбольного клуба «Ротор», просим вас вмешаться в ситуацию, произошедшую сегодня в РПЛ, связанную с переносом начала матча последнего тура между футбольными клубами «Уфа» и «Арсенал». Во всех футбольных национальных чемпионатах Европы под эгидой УЕФА матчи последних туров, в которых решается окончательное положение команд в турнирной таблице, проходят в одно время, чтобы максимально избежать возможности договорных матчей между участниками соревнований. Более того, по ходу матча «Уфа» — «Арсенал», в котором у игроков «Арсенала» уже не было никаких задач, игрок «Арсенала» забил мяч в свои ворота при счете 1:1, а после этого другой игрок «Арсенала» на ровном месте получил красную карточку за свой безрассудный фол. Болельщики волгоградского «Ротора» уверены, что эти эпизоды были бы невозможны, если бы матчи «Рубин» — «Ротор» и «Уфа» — «Арсенал» проходили бы одновременно, как и положено по духу игры, который исповедует УЕФА.

Мы считаем, что этим переносом были грубо нарушены спортивные принципы, принцип fair play УЕФА и регламент РПЛ. Мы просим вас разобраться в ситуации, наказать виновных, из-за которых произошло грубейшее нарушение спортивных принципов, и рассмотреть возможность увеличения числа команд-участников соревнований в РПЛ на следующий сезон.

Ранее РПЛ выпустила заявление по поводу переноса матча «Уфа» — «Арсенал».

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Все комментарии
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ steelhead (раскрыть)
сегодня в 16:28
Кому нужна УФа с таким стадионом сейчас, когда у норм городов стадионы ЧМ? Искусственный газон не лучшего качества и три колеки на матче как зрители) ???
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 12:45
Думаю не чего не изменится. Уважаемый болельщики Ротора.
Vancho-Rotor
Vancho-Rotor
сегодня в 12:35
Риелтор с берегов Невы, а перенести оба матча не более позднее время не судьба? Ты как РФС до такого варианта не додумался?
galem72
galem72
сегодня в 10:31
Сейчас кристально чистый дюков во всём разберётся. ))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 09:46
    Вагабонди
    Вагабонди
    сегодня в 08:39
    Ребята, вы же не зенит, и сейчас не 1967 год. Кто в курсе тот поймет.
    Vancho-Rotor
    Vancho-Rotor ответ Capitan555 (раскрыть)
    сегодня в 08:24
    стыковые матчи отменили(после окончания ФНЛ),последний тур поставили в 14 по Мск, когда самое пекло, матч перенесли. Проще вообще не играть) При всём моём неуважении к куроводству Ротора, творится просто идиотизм. И да, были еще 2 матча отменены из-за коронавируса)
    Capitan555
    Capitan555
    сегодня в 08:16
    нарушение регламента как говорится на лицо,но.....не получи Ротор халявный пеналь(не понятно зачем игрок Рубина руки всунул в простой ситуации),неясно как бы закончился еще матч.Так,что набирать очковый багаж надо было по ходу чемпионата,а не скулить в последний момент.Удачи Ротору в следующем сезоне и возвращения в высший эшелон!
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    сегодня в 08:12
    Что правда,то правда. Все правильно, только Дюков прочитает ли это письмо или нет,вот вопрос. Им наплевать на мнение обычных людей
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 07:27
    Да все видели беспредел от РФС, мало того что стыковые матчи отменили теперь и матчи внаглую переносят, давно пора всю эту шушеру разгонять
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 07:09
    Всецело поддерживаю болельщиков волгоградского Ротора.
    CSKA2012
    CSKA2012
    сегодня в 07:01
    Нечего ныть, чтобы не оказаться в такой ситуации необходимо нормально играть сезон, а не ташится в низу таблицы.
    valt134
    valt134 ответ Александр Рябов (раскрыть)
    сегодня в 06:16
    Я понимаю и принимаю ваши негодования. И ничего против Ротора не имею, но кто-то должен покинуть РПЛ. В этом году это команда из славного города-ГЕРОЯ СТАЛИНГРАД... Беленов вытащил УФУ. У вас таких героев просто нет на данный момент. Поэтому всё по-чесноку. Удачи в следующем сезоне.
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:06
    Солидарен и поддерживаю болельщиков Ротора
    Аксинья
    Аксинья ответ Пепс (раскрыть)
    сегодня в 06:05
    Руководству по барабану какая температура за окном - ведь они сидят в кабинетах с отоплением и кондиционерами))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 05:17
    Солидарен с болельщиками Ротора,выражаю презрение к руководству РФС
    spartach091
    spartach091
    сегодня в 04:38
    Люблю сильно Волгоград!живу здесь уже более 20 лет!за историю,за свой район,за людей,за трамвай,люблю этот город очень сильно !но Ротор как-то не по мне,в любом случае Газищов наколол тупых из РФС и оставил с носом не только их,ну и Ротор.такое возможно только у нас в стране
    Александр Рябов
    Александр Рябов ответ Землянин (раскрыть)
    сегодня в 02:54
    А после этих двух сорванных матчей команда ещё вторым составом выступала, потому что было много заражённых и недовостановившихся. И вообще этот период весь сезон сломал, тем не менее команда собралась к концовке и боролась за выживание, и дьявольски не повезло (?) в концовке. Вот такой вот сезон для Ротора. Врагу не пожелаешь.
    Землянин
    Землянин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 02:45
    Ну, вообще то Ротор, - эта единственная команда, которую лишили 6 очков из короны, вместо того, чтобы перенести матчи. Этого, возможно, также не хватило
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 02:44
    Но 18 команд было бы не плохо. Это на 4 тура больше. Меньше перерывов между играми, более интенсивный чемпионат. Очень охота погонять наших ленивых проф. футболистов) В Европе играют по 38 туров и ничего. Надо нашим привыкать.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 02:23
    Болелы правы в своих претензиях, переносить нужно было оба матча. И тогда условия бы были равные.
    Только есть тут маленькое НО.
    Выиграй Ротор свой матч, и в этом перенесённом догом бы и не пахло, шла бы битва за место под солнцем.
    И болельщикам Ротора выступать бы не пришлось.
    И еще. Кто мешал Ротору играть так весь сезон, а не только в последних турах? А теперь ради него РПЛ расширять? Никто на это не пойдет, даже несмотря на стадион с ЧМ.
    При всем уважении к истории Ротора, играть нужно весь чемпионат, а не пару последних матчей....
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    сегодня в 01:54
    То что произошло, это полная фигня, везде было жарко, хотя могло быть и холодно, Уфа это далеко не юг, вывод простой, кто-то с кем-то договорился, но очень жаль что Ротор не удержал победу
    Давайте думать
    Давайте думать
    сегодня в 01:28
    Арсенал не первый год продает матчи в концовке сезона. РПЛ ДНО
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 00:37, ред.
    а эти все "доброму царю" письма пишут...
    из поколения в поколение...
    Александр Рябов
    Александр Рябов ответ valt134 (раскрыть)
    сегодня в 00:18, ред.
    Так и пусть бы эта Уфа сама играла, а не сначала матч переносили из-за несуществующей жары (32 градуса по максимуму была погода в Уфе, это официально от Гисметео), чтобы потом играть этот договорной матч. И опять в центре договорного скандала фигурирует Уфа! Ну сколько можно это терпеть уже?!
    valt134
    valt134
    сегодня в 00:11
    Да всё по делу. Команда была «мальчиком для битья». Уфа с Сашей Беленовым реально посильнее. Негоже СТАЛИНГРАДУ обвинять всех в происках. Удачи в следующем сезоне.
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    сегодня в 00:04
    Доказать договорняк, даже такой явный, невозможно. Фиг с ним. Игроки Арсенала были уже немотивированны зная результат в Казани. Это ФАКТ. И как так получилось, уже вопрос к РФС.
    Александр Рябов
    Александр Рябов ответ minai (раскрыть)
    вчера в 23:59
    Просто. Ага. Как два пальца. А если по-существу, то Ротор отлично смотрелся в последних двух играх, хоть и пропускал оба раза в добавленное время, но и Сочи и Рубин просто отскочили.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 23:58
    Скорее всего они правы. Но у нас весь футбол наполнен странностями. И внизу таблицы, и вверху. От футбола в РПЛ меньше, чем от политики.
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    вчера в 23:57
    Да уж. Это скандал. Причём оскар за матч Уфа-Арсенал никому давать не за что. Очень топорно всё было сделано. Теперь судя по всему Уфа должна победу Арсеналу в следующем сезоне. Сколько может ещё это продолжаться в нашем футболе?!
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