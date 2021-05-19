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Луческу: «Несколько раз звонил в „Шахтёр“, предлагал свои услуги бесплатно»

19 мая 2021, 05:57

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о том, что два года назад хотел вернуться в «Шахтёр» и был готов работать бесплатно.

После сборной Турции мне нужна была пауза. Были проблемы со здоровьем, хотелось побыть дома. Тогда я несколько раз звонил в «Шахтёр» и предлагал свои услуги бесплатно. Говорил, что могу вернуться и помочь молодёжи. Процесс становления молодых футболистов — достаточно сложный процесс. Я чувствовал, что могу и хочу работать, но «Шахтёр» выбрал другой путь и сделал правильно.

Напомним, Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года и в первый же сезон привёл киевский клуб к чемпионству.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 10:51
невозможно представить, что бесплатно !
Серж 129
Серж 129
19 мая в 13:11
за борщ и гарилку
dimagas2
dimagas2
19 мая в 12:42
Трендин цыган.....хотел угнать тачку Ахмета Ренатова)))
STVA 1
STVA 1 ответ Сп62 (раскрыть)
19 мая в 11:14
Вот это больше ближе к истине)))
SHMEL
SHMEL
19 мая в 07:52
Хотел бесплатно работать в Шахтёре, а поехал за хороший гонорар в Динамо и сделал их чемпионами.
Сп62
Сп62 ответ STVA 1 (раскрыть)
19 мая в 07:42
А может для него 2-3 лимона это бесплатно.
rubinovyi2
rubinovyi2
19 мая в 07:06
Горняки явно почувствовали,какой-то в подвох,в бесплатном предложении..)))
ЮЗИК
ЮЗИК
19 мая в 06:54
Прошло его время в Шахтере
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 06:49
Дела прошлые , чего их ворошить, тем более , что не срослось.
swed27
swed27
19 мая в 06:46
Горняки отвергли бесплатного тренера который мог бы привести их к трофеям
Октябрь 1917
Октябрь 1917
19 мая в 06:34
Кому нужны эти разговоры?
КЭТиК
КЭТиК
19 мая в 06:29
Бесплатно румыны не работают!
Incredulous
Incredulous
19 мая в 06:28
А может он ещё и сам заплатить предлагал. Такие сказки он пусть Суркису рассказывает.
STVA 1
STVA 1
19 мая в 06:25
Думаю про бесплатно он загнул
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 мая в 06:12
Ни в жизнь не поверю...
ОПС
ОПС
19 мая в 05:59
Вот как оно бывает.
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