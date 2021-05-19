Луческу: «Несколько раз звонил в „Шахтёр“, предлагал свои услуги бесплатно»

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19 мая 2021, 05:57

Главный тренер киевского «Динамо» рассказал о том, что два года назад хотел вернуться в «Шахтёр» и был готов работать бесплатно.

После сборной Турции мне нужна была пауза. Были проблемы со здоровьем, хотелось побыть дома. Тогда я несколько раз звонил в «Шахтёр» и предлагал свои услуги бесплатно. Говорил, что могу вернуться и помочь молодёжи. Процесс становления молодых футболистов — достаточно сложный процесс. Я чувствовал, что могу и хочу работать, но «Шахтёр» выбрал другой путь и сделал правильно.

Напомним, Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года и в первый же сезон привёл киевский клуб к чемпионству.