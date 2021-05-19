Роджерс — о пенальти в ворота «Лестера»: «Вернера едва задели»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в матче 37-го тура АПЛ.
Очень тяжёлая игра. Мы выдержали шторм из атак в первые 20 минут с очень талантливой командой топ-уровня. Мы разочарованы пропущенными голами. Пропустили с необязательного углового и едва коснулись [Тимо Вернера] в эпизоде со вторым мячом. Пенальти было жестоким наказанием для нас. Но мы отыгрались, продолжали играть и отдали все силы в последние 15 минут.
Мы встречались с топовой командой, с лучшими игроками. Теперь нужно восстановиться. В этом сезоне мы выиграли много крупных матчей, но в этой игре упустили ряд деталей. В целом же игроки отдали абсолютно все силы.
У «Ливерпуля» ещё две игры, «Челси» предстоит непростой выезд к «Астон Вилле». Мы ещё в первой четвёрке, и нам нужно сыграть ещё один матч. Если победим и этого не хватит, что ж, примем ситуацию. Это всё равно был отличный сезон. Но выпасть из четвёрки было бы разочарованием.
Впрочем, если бы Дин поставил пенальти, то никто бы его не упрекнул.
Впрочем, если бы Дин поставил пенальти, то никто бы его не упрекнул.
«жестоким наказанием для нас»...жестоким было отмена нашего гола в финале (когда Вар линию чертил не в момент удара, а когда мяч был в полёте) и то, что засчитали гол Тилеманса после игры рукой. Вчера тоже Лисы по сути ничего толком не создали, гол забитый тоже после ошибки игрока Челси. Заслуженное поражение Лестера. За финал отквитались, за брошенный вымпел тоже.
«жестоким наказанием для нас»...жестоким было отмена нашего гола в финале (когда Вар линию чертил не в момент удара, а когда мяч был в полёте) и то, что засчитали гол Тилеманса после игры рукой. Вчера тоже Лисы по сути ничего толком не создали, гол забитый тоже после ошибки игрока Челси. Заслуженное поражение Лестера. За финал отквитались, за брошенный вымпел тоже.