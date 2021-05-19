ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

Роджерс — о пенальти в ворота «Лестера»: «Вернера едва задели»

19 мая 2021, 02:27
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в матче 37-го тура АПЛ.

Очень тяжёлая игра. Мы выдержали шторм из атак в первые 20 минут с очень талантливой командой топ-уровня. Мы разочарованы пропущенными голами. Пропустили с необязательного углового и едва коснулись [Тимо Вернера] в эпизоде со вторым мячом. Пенальти было жестоким наказанием для нас. Но мы отыгрались, продолжали играть и отдали все силы в последние 15 минут.

Мы встречались с топовой командой, с лучшими игроками. Теперь нужно восстановиться. В этом сезоне мы выиграли много крупных матчей, но в этой игре упустили ряд деталей. В целом же игроки отдали абсолютно все силы.

У «Ливерпуля» ещё две игры, «Челси» предстоит непростой выезд к «Астон Вилле». Мы ещё в первой четвёрке, и нам нужно сыграть ещё один матч. Если победим и этого не хватит, что ж, примем ситуацию. Это всё равно был отличный сезон. Но выпасть из четвёрки было бы разочарованием.

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии1
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии4
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии4
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии3
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan ответ Klaus-S (раскрыть)
20 мая в 12:29
Это не о том моменте речь, а в моменте когда Майк Дин все таки вынужден был поставить пенальти.
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
20 мая в 12:26
Полностью согласен. Но надо было забивать еще один, чтобы наверняка они не вышли в ЛЧ) Хотя за кубок нужно винить судей, они в наглую подарили кубок Лестеру.
Klaus-S
Klaus-S
19 мая в 16:23
На мой взгляд, там пенальти нельзя было ставить. Игрок Лестера и не видел как Вернер сзади подлетел и выставил ногу. А потом упал, как будто его гирей двухпудовой огрели. Хотя, касание было лёгким.
Впрочем, если бы Дин поставил пенальти, то никто бы его не упрекнул.
Romeo 777
Romeo 777
19 мая в 05:31
Пенальти был 100%

«жестоким наказанием для нас»...жестоким было отмена нашего гола в финале (когда Вар линию чертил не в момент удара, а когда мяч был в полёте) и то, что засчитали гол Тилеманса после игры рукой. Вчера тоже Лисы по сути ничего толком не создали, гол забитый тоже после ошибки игрока Челси. Заслуженное поражение Лестера. За финал отквитались, за брошенный вымпел тоже.
ДАША Д
ДАША Д
19 мая в 04:21
Раз задели - это пенальти.
ОПС
ОПС
19 мая в 02:52
Проигрыш был не нужен. Но, все будет хорошо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100