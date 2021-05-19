Роджерс — о пенальти в ворота «Лестера»: «Вернера едва задели»

Главный тренер «Лестера» прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в матче 37-го тура АПЛ .

Очень тяжёлая игра. Мы выдержали шторм из атак в первые 20 минут с очень талантливой командой топ-уровня. Мы разочарованы пропущенными голами. Пропустили с необязательного углового и едва коснулись [Тимо Вернера] в эпизоде со вторым мячом. Пенальти было жестоким наказанием для нас. Но мы отыгрались, продолжали играть и отдали все силы в последние 15 минут.



Мы встречались с топовой командой, с лучшими игроками. Теперь нужно восстановиться. В этом сезоне мы выиграли много крупных матчей, но в этой игре упустили ряд деталей. В целом же игроки отдали абсолютно все силы.

У «Ливерпуля» ещё две игры, «Челси» предстоит непростой выезд к «Астон Вилле». Мы ещё в первой четвёрке, и нам нужно сыграть ещё один матч. Если победим и этого не хватит, что ж, примем ситуацию. Это всё равно был отличный сезон. Но выпасть из четвёрки было бы разочарованием.