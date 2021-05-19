ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2020/2021

Лапорта: «„Барселоне“ предстоит принять множество решений. Это конец цикла»

19 мая 2021, 03:43

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвёл итоги сезона-2020/21 и намекнул на большие изменения в каталонском клубе.

Я говорил, что буду оценивать сезон в конце, исходя из наших результатов и выступлений.

Мы выиграли Кубок Испании и гордимся этим, но мы рано вылетели из Лиги чемпионов и необъяснимо проиграли чемпионат.

Начиная со следующей недели вы увидите, что будет принято множество решений. После мы их прокомментируем. Мы должны хорошенько поработать, чтобы у нас была конкурентоспособная команда в национальных турнирах и Лиге чемпионов.

Это конец цикла. Я говорю это потому, что считаю его необходимым.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» возьмёт кредит на 500 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 10:49
главное - Пиняева забрать !
dimagas2
dimagas2
19 мая в 12:44
Пьянич,Гризманн,Дембель,Шакира и может Альба или Бускетс на выход.
Elliada
Elliada
19 мая в 07:35
Скорее всего придется расстаться с Месси. Барселона не в состоянии платить ему зарплату.

Нужно было его продавать летом, а так он бесплатно уйдет
Против ЦСКА
Против ЦСКА
19 мая в 06:40
Пора завершить цикл Месси.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
19 мая в 06:01
Перемены не часто бывают к лучшему
ДАША Д
ДАША Д
19 мая в 05:24
Месси уже не тянет.
sv_1969
sv_1969
19 мая в 05:23
Посмотрим что получится
swed27
swed27
19 мая в 04:30
Пора избавляться от старого хлама и начинать всё с чистого листа
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 04:23
Навести порядок в Барселоне будет очень трудно, поскольку Бартомеу ну очень сильно"постарался". Посмотрим , чем нас Лапорта порадует...или огорчит , тут одно из двух. Будем надеяться, что кризис в команде будет преодолен.
ОПС
ОПС
19 мая в 03:57
Все еще впереди.
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