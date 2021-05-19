Лапорта: «„Барселоне“ предстоит принять множество решений. Это конец цикла»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвёл итоги сезона-2020/21 и намекнул на большие изменения в каталонском клубе.

Я говорил, что буду оценивать сезон в конце, исходя из наших результатов и выступлений.

Мы выиграли Кубок Испании и гордимся этим, но мы рано вылетели из Лиги чемпионов и необъяснимо проиграли чемпионат.

Начиная со следующей недели вы увидите, что будет принято множество решений. После мы их прокомментируем. Мы должны хорошенько поработать, чтобы у нас была конкурентоспособная команда в национальных турнирах и Лиге чемпионов.

Это конец цикла. Я говорю это потому, что считаю его необходимым.