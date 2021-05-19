Лапорта: «„Барселоне“ предстоит принять множество решений. Это конец цикла»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвёл итоги сезона-2020/21 и намекнул на большие изменения в каталонском клубе.
Я говорил, что буду оценивать сезон в конце, исходя из наших результатов и выступлений.
Мы выиграли Кубок Испании и гордимся этим, но мы рано вылетели из Лиги чемпионов и необъяснимо проиграли чемпионат.
Начиная со следующей недели вы увидите, что будет принято множество решений. После мы их прокомментируем. Мы должны хорошенько поработать, чтобы у нас была конкурентоспособная команда в национальных турнирах и Лиге чемпионов.
Это конец цикла. Я говорю это потому, что считаю его необходимым.
Ранее появилась информация о том, что «Барселона» возьмёт кредит на 500 млн евро.
Нужно было его продавать летом, а так он бесплатно уйдет
Нужно было его продавать летом, а так он бесплатно уйдет