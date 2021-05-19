ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

Ихеаначо: «Рюдигер агрессивно атаковал Перейру, это стало причиной драки»

19 мая 2021, 05:31
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в матче 37-го тура АПЛ и потасовку между игроками клубов в концовке встречи.

Это очень болезненный исход. Мы обязаны были побеждать. Первый тайм мы провели неважно, а второй — намного лучше. Но было тяжело вернуться в игру.

Мы выложились на все сто сегодня. Было очень тяжело. В последнем туре мы должны выиграть и попытаться попасть в Лигу чемпионов.

Хорошо, что болельщики вернулись на стадион, но жалко, что здесь не было наших фанатов.

Антонио Рюдигер агрессивно атаковал Рикарду Перейру, и это стало причиной драки. Я говорил ему, чтобы он успокоился.

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии1
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии4
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии4
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии3
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dimagas2
dimagas2
19 мая в 12:43
Хорошо что Амарти на поле так и не выпстили.....его вообще покалечить могли бы!
Василий 50
Василий 50
19 мая в 06:37
Вот где эмоции...
ДАША Д
ДАША Д
19 мая в 06:30
Уж слишком принципиальный матч.
Romeo 777
Romeo 777
19 мая в 05:57
«Драка»...)
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 05:49
Драки то по сути не было, так потолкались малеха.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 мая в 05:40
Всякое бывает, это же соперничество
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100