Ихеаначо: «Рюдигер агрессивно атаковал Перейру, это стало причиной драки»

Нападающий «Лестера» прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в матче 37-го тура АПЛ и потасовку между игроками клубов в концовке встречи.

Это очень болезненный исход. Мы обязаны были побеждать. Первый тайм мы провели неважно, а второй — намного лучше. Но было тяжело вернуться в игру.

Мы выложились на все сто сегодня. Было очень тяжело. В последнем туре мы должны выиграть и попытаться попасть в Лигу чемпионов.

Хорошо, что болельщики вернулись на стадион, но жалко, что здесь не было наших фанатов.

Антонио Рюдигер агрессивно атаковал Рикарду Перейру, и это стало причиной драки. Я говорил ему, чтобы он успокоился.