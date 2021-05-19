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Вернер: «Первый тайм с „Лестером“ — отражение всего сезона для меня»

19 мая 2021, 01:58
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Нападающий «Челси» Тимо Вернер дал комментарий после победы над «Лестером» (2:1) в матче 37-го тура АПЛ. В первом тайме форвард мог отличиться дублем, но оба гола были отменены.

Первый тайм был отражением всего сезона для меня. Всё близко, но в итоге не получается. Но когда ты молод и будешь играть в финале Лиги чемпионов, это не такая проблема.

Хорошо, что на стадионе снова появились болельщики. Мы так скучали по этому. Ради полного стадиона все и играют в футбол. Сегодня здесь было всего 8 тысяч человек, но они звучали очень громко. Играть было очень весело.

После поражения в финале Кубка Англии было очень тяжело. Хочется побеждать в каждом финале. Но мы сейчас не сильно думали о нём, так как нужно было сосредоточиться на этой игре. Это куда важнее, потому что если ты не попадаешь в Лигу чемпионов, это серьёзный удар.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 мая в 02:02
Была надежда,что Лестер победит
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