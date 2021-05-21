Карпин — болельщику «Ростова»: «Может, денег под Лигу чемпионов дашь?»

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21 мая 2021, 04:00

Главный тренер «Ростова» подискутировал с одним из болельщиков команды в инстаграме.

Наставник «жёлто-синих» опубликовал в соцсети фото из ресторана. Один из пользователей в комментариях к публикации призвал Карпина больше думать о своей команде.

А когда «Ростов» выйдет в Лигу чемпионов? Ты об этом не задумывался?! Больше думай о клубе!

Вскоре Карпин ответил на комментарий фаната.

Может, денег дашь чуток под Лигу чемпионов? А то туда больше никто же не хочет, кроме нас.

Напомним, недавно «Ростов» подписал игрока «Химок».