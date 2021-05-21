Карпин — болельщику «Ростова»: «Может, денег под Лигу чемпионов дашь?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подискутировал с одним из болельщиков команды в инстаграме.
Наставник «жёлто-синих» опубликовал в соцсети фото из ресторана. Один из пользователей в комментариях к публикации призвал Карпина больше думать о своей команде.
А когда «Ростов» выйдет в Лигу чемпионов? Ты об этом не задумывался?! Больше думай о клубе!
Вскоре Карпин ответил на комментарий фаната.
Может, денег дашь чуток под Лигу чемпионов? А то туда больше никто же не хочет, кроме нас.
Напомним, недавно «Ростов» подписал игрока «Химок».
Самая дорогая покупка за всю историю ФК Ростов - 3.7 евроляма
Самая дорогая покупка за всю историю ФК Ростов - 3.7 евроляма
Желаю в следущий сезон добиться лучших результатов и пройти в Евро Лигу!!!
Желаю в следущий сезон добиться лучших результатов и пройти в Евро Лигу!!!
На вкус и цвет товарища нет,кому-то вдумчивый,компетентный тренер нравится,а кому-то тренер-весельчак...
На вкус и цвет товарища нет,кому-то вдумчивый,компетентный тренер нравится,а кому-то тренер-весельчак...
Бердыев в отличие от Валеры добывал бабло для клуба в еврокубках. И никогда не позволял общаться себе в такой манере с болельщиками.
Сказка закончилась.
Бердыев в отличие от Валеры добывал бабло для клуба в еврокубках. И никогда не позволял общаться себе в такой манере с болельщиками.
Сказка закончилась.
- какой же я талантливый;
- как нагадить «Спартаку».
- какой же я талантливый;
- как нагадить «Спартаку».