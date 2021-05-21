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Карпин — болельщику «Ростова»: «Может, денег под Лигу чемпионов дашь?»

21 мая 2021, 04:00

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подискутировал с одним из болельщиков команды в инстаграме.

Наставник «жёлто-синих» опубликовал в соцсети фото из ресторана. Один из пользователей в комментариях к публикации призвал Карпина больше думать о своей команде.

А когда «Ростов» выйдет в Лигу чемпионов? Ты об этом не задумывался?! Больше думай о клубе!

Вскоре Карпин ответил на комментарий фаната.

Может, денег дашь чуток под Лигу чемпионов? А то туда больше никто же не хочет, кроме нас.

Напомним, недавно «Ростов» подписал игрока «Химок».

Карпин — болельщику «Ростова»: «Может, денег под Лигу чемпионов дашь?»

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112910415
112910415
26 мая в 13:58
за словом в карман не лезет, однако
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Iv the Lucky (раскрыть)
21 мая в 14:20
Помним,только видно разное помним.Я вот помню,что КББ принял Ростов уже с долгами,по зарплате в том числе и одним из условий было то,что долги будут погашены.Кстати,вроде с самим КББ и его штабом до сих пор полностью не рассчитались.Азмун,Навас,Нобоа и т.д. шли в такой Ростов только под Бердыева и возможно,что подстраховались такими контрактами на случай дальнейших проблем с зарплатой.КББ не являлся владельцем клуба,а был лишь ГТ и вице-призидентом.Куда же тогда смотрели администрация клуба и губернатор,если по вашему мнению КББ нагло пилил бюджет,вгонял клуб в долги?Где факты,Зин?(с)
Iv the Lucky
Iv the Lucky ответ Gahi (раскрыть)
21 мая в 11:14
Это конечно всё правильно , только вот почему то никто не помнит что после этого команда была в ужасных долгах , отголоски которых до сих пор всплывают то тут то там. Плюс со всеми игроками были заключены хитрые контракты , по которым они могли свалить в одностороннем порядке ( что собственно и сделали ). В общем Бердыев и Ко конечно подарил сказку , за что ему спасибо , при этом вогнав команду в долги на несколько лет вперёд
galem72
galem72
21 мая в 10:48
Молодец Георгич! Здорово ответил фанатику.
RamonCSKA
RamonCSKA
21 мая в 09:57
Глупый болельщик
LOpp
LOpp ответ Futurista (раскрыть)
21 мая в 09:26
Без денег даже Сутормина не подпишешь))
Трезвый повар
Трезвый повар
21 мая в 09:21
Какая лига чемпионов если у Ростова девятый бюджет среди всех команд ПЛ. Каждый сезон Ростов вынужден продавать несколько лидеров что бы сохранилась команда. А место лидеров приходят или недорогие молодые игроки или свободные агенты
Самая дорогая покупка за всю историю ФК Ростов - 3.7 евроляма
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Vancho-Rotor (раскрыть)
21 мая в 08:52
    Futurista
    Futurista ответ LOpp (раскрыть)
    21 мая в 08:50
    Без денег даже на стадион не пустят посмотреть футбол)...
    ermak6848
    ermak6848
    21 мая в 08:35
    фк " РОСТОВ " и тренер как Валерий Карпин - хорошая команда, прекрасный , фктбольный клуб.
    Желаю в следущий сезон добиться лучших результатов и пройти в Евро Лигу!!!
    Илья85
    Илья85
    21 мая в 08:30
    Написал бы как есть-места под под ЕК занаты,бан за прошлогоднюю наглость ещё не снят. Если ещё без разрешения будем лезть,то обещали ввиде наказание ,вообще в ынл отправить .
    Vancho-Rotor
    Vancho-Rotor ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    21 мая в 08:13
    было и такое. Но было время, когда он пилил бюджет этого же клуба. Так что не всё так однозначно
    Gahi
    Gahi ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    21 мая в 08:01
    Согласен с Вами сказка действительно закончилась, а хотелось продолжения того невероятного взлёта Ростова. Главное Ростов достойно выступил в том сезоне, команда заработала более 22 миллионов евро плюс драгоценные очки в общею копилку коэффициентов страны. А сейчас что, в прошлом году Ростов получил право играть в Лиги Европы с 3-го отборочного раунда и у себя дома проиграли Маккаби из Хайфы 1-2, игра состояло из одного матча. Очень жаль что так сложилось на сегодняшний день, что команда показывает такие результаты. Удачи 
    SHMEL258
    SHMEL258
    21 мая в 07:54
    Правильно Валера ответил. Карпин и так поднял Ростов с колен при том, что почти нет усилений и Ростов постоянно дербанят, плюс судейство в их сторону не самое образцовое.
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    21 мая в 07:42
    Жаль,что не все это помнят,да еще и умудряются и плюнуть в след,человеку выдернувшему команду из 62а..((
    На вкус и цвет товарища нет,кому-то вдумчивый,компетентный тренер нравится,а кому-то тренер-весельчак...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Gahi (раскрыть)
    21 мая в 07:24
    Карпину до Бердыева, как до Луны раком, как говориться. КББ с минимальным ресурсом удалось сделать сказку и многие это помнят. Ещё долго будем помнить последнюю пока историю побед списанных, арендованных игроков. Клуб, который был на грани вылета в ФНЛ, ставший потом серебряным призером и славно попыливший в еврокубках.
    Бердыев в отличие от Валеры добывал бабло для клуба в еврокубках. И никогда не позволял общаться себе в такой манере с болельщиками.
    Сказка закончилась.
    старина
    старина
    21 мая в 07:21
    Пытаться переписываться колкими фразами с Валерой все равно,что с верблюдом переплевываться)
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    21 мая в 07:07
    Да ни у кого денег нет. В принципе в Лигу Чемпионов многие и рвутся, чтобы денег заработать.
    LOpp
    LOpp
    21 мая в 07:02
    С деньгами любой дурак в ЛЧ выйдет, ты попробуй без денег туда попасть.
    Аксинья
    Аксинья ответ Caniggia (раскрыть)
    21 мая в 06:55
    Да по моему и кроме Ростова есть над кем повеселится в Еврокубках))...Скучать не будем))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 мая в 06:54
    Валера за словом в карман не полезет...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    21 мая в 06:40
    Хорошо ответил
    mihaluch
    mihaluch
    21 мая в 06:25
    Ростов может забыть про еврокубки.
    Gahi
    Gahi
    21 мая в 06:23
    А вот Курбан Бекиевич Бердыев меньше говорил в Ростове, а больше делал и за год с последнего места в Лигу Чемпионов вывел и подарил праздник всем любителям футбола. До сих пор незабываемые эмоции  от выступления команды в этом турнире. А какие команды с визитом приезжали в Ростов,  Андерлехт, Аякс, ПСВ Эйндховен, Атлетико Мадрид, Бавария Мюнхен,  продолжения в Лиги Европы Спарта, Манчестер Юнайтед. Это действительно была сказка, где команду стали называть достойно МУЖИКИ. Так что есть к чему стремится каждому кто решил работать тренером в Ростове и добиться может быть и большего, но увы пока этого и близко не видно. Удачи 
    Caniggia
    Caniggia
    21 мая в 05:28, ред.
    Только с Бердыевым Ростов был способен на еврокубки и даже ЛЧ. Ни с какими другими Карпиными и Пупкиными в Ростове этого больше не повторится!
    Аксинья
    Аксинья
    21 мая в 05:04
    Валера верим))
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    21 мая в 05:03
    У Карпина есть две мысли:
    - какой же я талантливый;
    - как нагадить «Спартаку».
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    21 мая в 04:56
    Байкал-38
    Байкал-38
    21 мая в 04:54
    Болельщики фк Ростова вы совсем не думаете о клубе, думайте больше о клубе, скиньтесь хотя бы на лигу конференций!
    Василий 50
    Василий 50
    21 мая в 04:51
    Тебе Федун уже давал денег, много давал...
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