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У полузащитника ЦСКА Тикнизяна родился сын

20 мая 2021, 20:30

Пресс-служба ЦСКА в твиттере сообщает, что у полузащитника клуба Наира Тикнизяна родился сын.

В семье Наира Тикнизяна случилось радостное событие, которое он просил нас не разглашать, но сегодня, когда его сыну исполнилось 4 месяца, решил прервать молчание. Поздравляем Тики и его спутницу жизни Кристину с прибавлением, желаем Эмилиану и его родителям здоровья и счастья!

Напомним, что ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отыграл свадьбу.

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ermak6848
ermak6848
20 мая в 21:30
ну вот и запасной игрок
Поздравляю с рождением сына!!!
oFANATo
oFANATo
20 мая в 21:09
Поздравляю Тикнизяна!!!
SHMEL258
SHMEL258
20 мая в 20:51
Долго удавалось скрывать. Поздравление Наиру и его семье.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 мая в 20:44
Поздравляю Наира! Здоровья малышу!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 20:36
Наследник - это хорошо. Здоровья парнишке.
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