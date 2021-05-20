У полузащитника ЦСКА Тикнизяна родился сын

Пресс-служба ЦСКА в твиттере сообщает, что у полузащитника клуба Наира Тикнизяна родился сын.
В семье Наира Тикнизяна случилось радостное событие, которое он просил нас не разглашать, но сегодня, когда его сыну исполнилось 4 месяца, решил прервать молчание. Поздравляем Тики и его спутницу жизни Кристину с прибавлением, желаем Эмилиану и его родителям здоровья и счастья!
В семье Наира Тикнизяна случилось радостное событие, которое он просил нас не разглашать, но сегодня, когда его сыну исполнилось 4 месяца, решил прервать молчание 😊 Поздравляем Тики и его спутницу жизни Кристину с прибавлением, желаем Эмилиану и его родителям здоровья и счастья! pic.twitter.com/wEO4ZH8XEo— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 20, 2021
Напомним, что ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отыграл свадьбу.
Поздравляю с рождением сына!!!
Поздравляю с рождением сына!!!