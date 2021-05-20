У полузащитника ЦСКА Тикнизяна родился сын

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20 мая 2021, 20:30

Пресс-служба ЦСКА в твиттере сообщает, что у полузащитника клуба родился сын.

В семье Наира Тикнизяна случилось радостное событие, которое он просил нас не разглашать, но сегодня, когда его сыну исполнилось 4 месяца, решил прервать молчание. Поздравляем Тики и его спутницу жизни Кристину с прибавлением, желаем Эмилиану и его родителям здоровья и счастья!

В семье Наира Тикнизяна случилось радостное событие, которое он просил нас не разглашать, но сегодня, когда его сыну исполнилось 4 месяца, решил прервать молчание 😊 Поздравляем Тики и его спутницу жизни Кристину с прибавлением, желаем Эмилиану и его родителям здоровья и счастья! pic.twitter.com/wEO4ZH8XEo — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 20, 2021

Напомним, что ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отыграл свадьбу.