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Мбаппе и его семья имеют договорённость с «Реалом»

21 мая 2021, 20:31

Футбольный агент Бруно Сантин во время выступления на Canal + заявил, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал» этим летом.

Мбаппе готов перейти в «Реал». У меня также есть информация, согласно которой Мбаппе и его семья имеют договор с «Реалом». Килиан уже дал своё согласие на этот трансфер, осталось договориться с ПСЖ.

Сантин отметил, что если ПСЖ не продаст Мбаппе этим летом, француз будет готов покинуть команду в следующем году в статусе свободного агента.

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
22 мая в 11:56
Какой Азар, меньше него в этом сезоне сыграл только глубокий резервист Диас и второй вратарь Лунин)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
22 мая в 10:55
Будет Мбаппе, Азара куда денете? И вообще не факт, что он сможет клепать голы так как во Франции, там и соперники по слабее ИМХО
Бубнин
Бубнин
22 мая в 00:01
Если вся семья, то "Реал" очень серьезно обновит состав.
95-shishani-95
95-shishani-95
21 мая в 22:10
Пусть подождёт год, предварительно договорившись с Реалом о том, что он точно перейдёт в Реал Мадрид следующим летом за бесплатно! С Холландом как раз вместе через год перейдут. Надеюсь, Холланд тоже перейдёт в Реал Мадрид следующим летом!!!
Romeo 777
Romeo 777 ответ azula (раскрыть)
21 мая в 21:43, ред.
По уши в долгах
azula
azula
21 мая в 21:33
а че, Реал такой богатый, что уже семьями людей покупает?
Loko best
Loko best ответ Oplot (раскрыть)
21 мая в 21:20
Да ладно???Может вам и конкретная сумма известна???
particular
particular
21 мая в 21:09, ред.
У агента мания осведомлённости на фоне обострения словесного недержания...
Oplot
Oplot
21 мая в 20:52, ред.
Очень дорогой по деньгам трансфер,просто колоссальные бабки,а как пойдет игра у него еще неизвестно,не факт что заиграет
RoArt
RoArt
21 мая в 20:50
Зизу оставайся!
Leha-ha50
Leha-ha50
21 мая в 20:41
ПСЖ придется парня продать, пока желающие купить его есть, иначе такой талантище уйдет за "спасибо". А в нынешней , да и в любой даже более благоприятной ситуации - это, как говорила моя бабушка : "НАЧЁТИСТО !!!" Так что уход Килиана - дело почти решенное. С Бензема у них может получится убойный тандем.
Ждем окончания переговоров.
Всем здоровья.
ДСА
ДСА
21 мая в 20:35
Слабо верится, что он согласился на понижение зарплаты.
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