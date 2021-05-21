Мбаппе и его семья имеют договорённость с «Реалом»

Футбольный агент Бруно Сантин во время выступления на Canal + заявил, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал» этим летом.
Мбаппе готов перейти в «Реал». У меня также есть информация, согласно которой Мбаппе и его семья имеют договор с «Реалом». Килиан уже дал своё согласие на этот трансфер, осталось договориться с ПСЖ.
Сантин отметил, что если ПСЖ не продаст Мбаппе этим летом, француз будет готов покинуть команду в следующем году в статусе свободного агента.
Ждем окончания переговоров.
Всем здоровья.
Ждем окончания переговоров.
Всем здоровья.