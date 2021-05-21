Мбаппе и его семья имеют договорённость с «Реалом»

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21 мая 2021, 20:31

Футбольный агент Бруно Сантин во время выступления на Canal + заявил, что нападающий ПСЖ перейдёт в «Реал» этим летом.

Мбаппе готов перейти в «Реал». У меня также есть информация, согласно которой Мбаппе и его семья имеют договор с «Реалом». Килиан уже дал своё согласие на этот трансфер, осталось договориться с ПСЖ .