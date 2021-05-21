Сульшер заинтересован в подписании Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, португалец покинет туринский клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Одним из вариантов продолжения карьеры Криштиану является «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер контактирует с Роналду, убеждая его вернуться в манчестерский клуб. «Ювентус» будет готов продать португальца за небольшую сумму, чтобы разгрузить платёжную ведомость. Кроме того, контракт Криштиану с «Юве» истекает через год.
Ожидается, что в «Манчестер Юнайтед» Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Он будет получать больше, чем Давид Де Хеа, оклад которого в неделю составляет 350 000 фунтов стерлингов.
Хотя, с другой стороны, переход Роналду тоже много денег принесёт клубу.
Хотя, с другой стороны, переход Роналду тоже много денег принесёт клубу.
В МЮ пенальти хорошо Бруну исполняет, а кроме пенальти Роналду ни на что не способен
В МЮ пенальти хорошо Бруну исполняет, а кроме пенальти Роналду ни на что не способен