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Сульшер заинтересован в подписании Роналду

21 мая 2021, 19:07

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, португалец покинет туринский клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Одним из вариантов продолжения карьеры Криштиану является «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер контактирует с Роналду, убеждая его вернуться в манчестерский клуб. «Ювентус» будет готов продать португальца за небольшую сумму, чтобы разгрузить платёжную ведомость. Кроме того, контракт Криштиану с «Юве» истекает через год.

Ожидается, что в «Манчестер Юнайтед» Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Он будет получать больше, чем Давид Де Хеа, оклад которого в неделю составляет 350 000 фунтов стерлингов.

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Все комментарии
hoper
hoper
22 мая в 15:13
у нас есть Кавани
galem72
galem72
22 мая в 07:39
Ох уж этот Миррор. Ну да ладно, пусть побеснуется в преддверии летнего ТО. Может, и Месси отправит в Арсенал. ))
Top_gun
Top_gun
22 мая в 00:28
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    21 мая в 22:02
    Конечно можно было бы взять его, но делать самым высокооплачиваемым игроком, это как-то странно...
    Хотя, с другой стороны, переход Роналду тоже много денег принесёт клубу.
    Evilhuman
    Evilhuman
    21 мая в 20:48
    Надеюсь жирная утка, уважаю конечно как игрока, но возраст и самая большая зп, неоправданно
    Oplot
    Oplot
    21 мая в 20:06
    А как же Фернандеш?А кто же будет бить пенальти?
    Hoyar
    Hoyar
    21 мая в 20:05
    МЮ будет бить больше пенальти.)
    Ironigor
    Ironigor
    21 мая в 19:50
    Никто не куда не перейдёт. Юве попадёт в ЛЧ !!!
    Caniggia
    Caniggia
    21 мая в 19:45
    Либо Сульшер старый маразматик и фанат КР, либо сам КР хорошо ему отстегнул, чтобы Сульшер "захотел" возвращения Роналду.
    Elliada
    Elliada
    21 мая в 19:27
    Зачем МЮ почти 37-летний пенсионер? Да еще делать его самым высокооплачиваемым игроком?

    В МЮ пенальти хорошо Бруну исполняет, а кроме пенальти Роналду ни на что не способен
    sv_1969
    sv_1969
    21 мая в 19:25
    На кой он МЮ
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    21 мая в 19:19
    Можно еще Жиру , Ибрагимовича взять , ну и Юрика Жиркова и команда ветеранов будет почти в сборе.
    Mangur
    Mangur
    21 мая в 19:18
    А смысл возвращения есть?
    ДСА
    ДСА
    21 мая в 19:15
    Роналду в Лиссабон едет, как мама просила!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    21 мая в 19:13
    Рон как минимум не помешает.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    21 мая в 19:08
    Конечно он бы не отказался
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