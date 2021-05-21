Сульшер заинтересован в подписании Роналду

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21 мая 2021, 19:07

Нападающий «Ювентуса» может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, португалец покинет туринский клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Одним из вариантов продолжения карьеры Криштиану является «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «красных дьяволов» контактирует с Роналду, убеждая его вернуться в манчестерский клуб. «Ювентус» будет готов продать португальца за небольшую сумму, чтобы разгрузить платёжную ведомость. Кроме того, контракт Криштиану с «Юве» истекает через год.

Ожидается, что в «Манчестер Юнайтед» Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Он будет получать больше, чем , оклад которого в неделю составляет 350 000 фунтов стерлингов.