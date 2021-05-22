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Холанд забил 41 гол в 41 матче за «Боруссию» в этом сезоне

22 мая 2021, 18:31
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

В заключительном туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла «Байер» со счетом 3:1.

20-летний норвежский форвард команды хозяев Эрлинг Холанд сделал дубль в этой встрече. Теперь в активе Холанда 41 забитый мяч в 41 играх в составе «Боруссии» во всех турнирах в этом сезоне.

В Бундеслиге Эрлинг забил 26 голов. В списке бомбардиров он идет на третьем месте после Андре Силвы («Айнтрахт», 27 мячей) и Роберта Левандовски («Бавария», 40 голов).

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Все комментарии
112910415
112910415
24 мая в 21:29
блестяще работает !
Beka_byaka
Beka_byaka
22 мая в 21:43
Вундеркинд однозначно. Рослый. Бешанная скорость. Чувство гола на самом высоком уровне. Про снайперских качеств совсем можно не говорить. Но!! Слабая техника и дриблинг, не обводит как Месси и не пархает над мячем как Роналду. Ему ещё пахать и пахать, наращивать опыта и мастерства. Работать над своими слабыми местами. И вырастит великим. Но, если поведется за деньгами и поймает звезду, то погаснет не загоревшись.
ARMENIAN
ARMENIAN
22 мая в 21:17
машина, получается)
Ozabot
Ozabot
22 мая в 20:36
Райола в честь события открыл 41 бутылок шампанского.
David Young
David Young ответ Rattlehead (раскрыть)
22 мая в 20:25, ред.
.
Rattlehead
Rattlehead ответ Федор Паршунин (раскрыть)
22 мая в 20:24
Из той же оперы)
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
22 мая в 19:41
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 мая в 19:35
Мир ждал появление Холанда, еще задолго до начала его блистательной футбольной карьеры его образ ужу вовсю использовали лучшие мультипликаторы мира:
RaulitoS
RaulitoS
22 мая в 19:25
Просто зверюга!
karnager
karnager ответ Дима Логинов (раскрыть)
22 мая в 19:07
Мбаппе- уже чемпион мира. А личные рекорды в футболе - это все шляпа, которая нужна букмекерам для заработка денег на быдлонаселении
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 мая в 18:53
Фантастический сезон для парня.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
22 мая в 18:47
У него огромный потенциал, надо переходить в топ-клуб
Дима Логинов
Дима Логинов
22 мая в 18:45, ред.
Эрлингу срочно нужно перебираться на самый верх. Реал, Сити, Ливерпуль, Барселона, или же Бавария - с юного возраста если начнёт штамповать победы во всём и вся, то к заре своей карьеры может и побить рекорды и Месси и Роналду по всему.
Мбаппе вряд ли получит 6-ть ЗМ, а вот Холанд, да ещё если будет прогрессировать, то может получиться всякое.
Василий 50
Василий 50
22 мая в 18:42
Хороший ход набрал
David Young
David Young
22 мая в 18:39, ред.
Великолепный результат, соответствует блестяще проведённому сезону. Удачи Эрлингу в дальнейшей карьере.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
22 мая в 18:35
Он обязательно ещё прибавит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 мая в 18:35
Холанд машина по забиванию голов. Только бы звезду не словил...
ДСА
ДСА
22 мая в 18:32
Левандовски отдыхает от этого удара.
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