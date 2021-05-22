Холанд забил 41 гол в 41 матче за «Боруссию» в этом сезоне

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22 мая 2021, 18:31

В заключительном туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла «Байер» со счетом 3:1.

20-летний норвежский форвард команды хозяев сделал дубль в этой встрече. Теперь в активе Холанда 41 забитый мяч в 41 играх в составе «Боруссии» во всех турнирах в этом сезоне.

В Бундеслиге Эрлинг забил 26 голов. В списке бомбардиров он идет на третьем месте после Андре Силвы («Айнтрахт», 27 мячей) и Роберта Левандовски («Бавария», 40 голов).