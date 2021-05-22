Холанд забил 41 гол в 41 матче за «Боруссию» в этом сезоне

В заключительном туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла «Байер» со счетом 3:1.
20-летний норвежский форвард команды хозяев Эрлинг Холанд сделал дубль в этой встрече. Теперь в активе Холанда 41 забитый мяч в 41 играх в составе «Боруссии» во всех турнирах в этом сезоне.
В Бундеслиге Эрлинг забил 26 голов. В списке бомбардиров он идет на третьем месте после Андре Силвы («Айнтрахт», 27 мячей) и Роберта Левандовски («Бавария», 40 голов).
Мбаппе вряд ли получит 6-ть ЗМ, а вот Холанд, да ещё если будет прогрессировать, то может получиться всякое.
Мбаппе вряд ли получит 6-ть ЗМ, а вот Холанд, да ещё если будет прогрессировать, то может получиться всякое.