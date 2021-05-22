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У Облака 303 матча за «Атлетико». Он повторил клубный рекорд среди вратарей

22 мая 2021, 20:09
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико» на выезде встречается с «Вальядолидом» (0:1, второй тайм) в заключительном, 38-м туре Примеры.

Вратарь мадридской команды Ян Облак проводит 303-й матч за клуб.

Он повторил клубный рекорд Абеля Ресино по матчам среди голкиперов.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
22 мая в 20:39
Жаль чемпионат закончился.
STVA 1
STVA 1
22 мая в 20:26, ред.
Только пока неудачно этот матч складывается((
Ан нет1-2 повели матрасы
aventure61
aventure61
22 мая в 20:23
классный кипер,думаю что лучший в мире-жаль что не играет в барсе.желаю яну стать чемпионом испании в этом году.
Colchoneros
Colchoneros
22 мая в 20:17
Браво Облак!
shlomo
shlomo
22 мая в 20:11
Молодца!....хороший воротничек
Ironigor
Ironigor
22 мая в 20:10
Ян классный вратарь !!! Удачи тебе !!!
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