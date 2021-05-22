У Облака 303 матча за «Атлетико». Он повторил клубный рекорд среди вратарей

«Атлетико» на выезде встречается с «Вальядолидом» (0:1, второй тайм) в заключительном, 38-м туре Примеры.
Вратарь мадридской команды Ян Облак проводит 303-й матч за клуб.
Он повторил клубный рекорд Абеля Ресино по матчам среди голкиперов.
|Вальядолид1 : 2Атлетико
|Матч завершен
«Атлетико» на выезде встречается с «Вальядолидом» (0:1, второй тайм) в заключительном, 38-м туре Примеры.
Вратарь мадридской команды Ян Облак проводит 303-й матч за клуб.
Он повторил клубный рекорд Абеля Ресино по матчам среди голкиперов.
Ан нет1-2 повели матрасы
Ан нет1-2 повели матрасы