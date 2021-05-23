Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Английской Премьер-Лиги в сезоне-2020/2021.
27-летний футболист забил 23 гола и сделал 14 голевых передач, сыграв в 35 матчах АПЛ. Это второй случай в истории английского чемпионата, когда футболисту удалось стать лучшим по обоим статистическим показателям. Ранее такое достижение покорилось Энди Коулу, в сезоне-1993/94 он в составе «Ньюкасла» забил 34 мяча и сделал 13 голевых передач.
На втором месте в списке бомбардиров — Мохамед Салах из «Ливерпуля» (22 гола), третий — Бруну Фернандеш из МЮ (18).
Второе место в топе ассистентов разделили Бруну Фернандеш и Кевин Де Брюйне из «Ман Сити» (по 12 ассистов).
Ранее Кейн сообщил, что обсудит с президентом «Тоттенхэма» своё будущее.
Коэффициенты при подсчёте баллов в борьбе за Золотой мяч давно пора пересмотреть....
1 гол Кейна за Тоттенхэм куда весомей чем 2-3 гола лидеров Примеры или Бундеслиги...
Коэффициенты при подсчёте баллов в борьбе за Золотой мяч давно пора пересмотреть....
1 гол Кейна за Тоттенхэм куда весомей чем 2-3 гола лидеров Примеры или Бундеслиги...