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Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в АПЛ

23 мая 2021, 20:25

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Английской Премьер-Лиги в сезоне-2020/2021.

27-летний футболист забил 23 гола и сделал 14 голевых передач, сыграв в 35 матчах АПЛ. Это второй случай в истории английского чемпионата, когда футболисту удалось стать лучшим по обоим статистическим показателям. Ранее такое достижение покорилось Энди Коулу, в сезоне-1993/94 он в составе «Ньюкасла» забил 34 мяча и сделал 13 голевых передач.

На втором месте в списке бомбардиров — Мохамед Салах из «Ливерпуля» (22 гола), третий — Бруну Фернандеш из МЮ (18).

Второе место в топе ассистентов разделили Бруну Фернандеш и Кевин Де Брюйне из «Ман Сити» (по 12 ассистов).

Ранее Кейн сообщил, что обсудит с президентом «Тоттенхэма» своё будущее.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Viduka (раскрыть)
24 мая в 08:10
Вот ты Археолог! ) Молодец!
St David
St David
24 мая в 05:37
Да, думаю, ему самое время перейти в Ман Сити
St David
St David ответ Jeck Denielse (раскрыть)
24 мая в 05:36
Именно так!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
23 мая в 23:25
заслужил, поздравления с такими показателями, молодец!
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 мая в 23:19
Месси за гол Леганесу дают золотой мячи, Ван Дейку, который никому не позволил, включая Месси, остался в тени
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
23 мая в 22:45
Кейн молодец! Отличный игрок, да и человек видимо неплохой, ни скандалов вокруг него ни понтов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 мая в 22:41
Пока все расхваливают Роберта и Лионеля одаривая их несметным количеством титулов и званий,которым и деваться то некуда как быть супер-ультра-забиваками.....ибо их команды 99,76% времени проводят в атаках...скромный парень Кейн делает 37 результативных действий в 35-ти матчах не в Примере или Бундеслиге...а в самой что ни на есть конкурентной АПЛ...

Коэффициенты при подсчёте баллов в борьбе за Золотой мяч давно пора пересмотреть....
1 гол Кейна за Тоттенхэм куда весомей чем 2-3 гола лидеров Примеры или Бундеслиги...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
23 мая в 22:41
Кейн на 1 месте,клуб на 7, Салах на втором - клуб на Третьем и в ЛЧ,
ВЫВОД НАПРАШИВАЕТСЯ САМ СОБОЙ.
SHMEL
SHMEL
23 мая в 21:51
Хороший показатель.
dimagas2
dimagas2
23 мая в 21:15
Теперь к папке в ПэСэЖэ.
azkan
azkan
23 мая в 21:07
Поздравляю! Особенно последние гол и пас были крутыми для нас)
Кейн наверное должен уходить, он хочет званий и трофеев. Сона тоже жалко. Его тоже многие именитые хотели бы у себя видеть.
Viduka
Viduka
23 мая в 21:05
Третий, а не второй случай в истории. После Коула данное достижение повторил Хассельбайнк в сезоне 1998/99 в составе Лидса.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 мая в 21:05
Лихо!!! Но вдвоем с Соном команду не вытянуть, потому и уйти Харри собирается.
Oplot
Oplot ответ Van Vanovich (раскрыть)
23 мая в 20:56, ред.
Не пеналдо и не пенальдеш
Van Vanovich
Van Vanovich
23 мая в 20:52
Круто конечно! Это Вам не Пеналдеш))
Elliada
Elliada
23 мая в 20:34
Толку нет. Команде это не помогло
Обезжиренный
Обезжиренный
23 мая в 20:34
Кейн, бомбардир, Тоттенхэм и АПЛ - замкнутый круг
Дима Логинов
Дима Логинов
23 мая в 20:27
Кейн сам себе медвежью услугу подложил. Леви теперь накрутит на англичанина ценник и заставит в следующем году снова мечтать куда-нибудь перейти за трофеями.
Imrebellion
Imrebellion
23 мая в 20:27
ниче себе
shlomo
shlomo
23 мая в 20:27
Заслуженно...посмотрим где будет играть
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