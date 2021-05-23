Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в АПЛ

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23 мая 2021, 20:25

Нападающий «Тоттенхэма» стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Английской Премьер-Лиги в сезоне-2020/2021.

27-летний футболист забил 23 гола и сделал 14 голевых передач, сыграв в 35 матчах АПЛ . Это второй случай в истории английского чемпионата, когда футболисту удалось стать лучшим по обоим статистическим показателям. Ранее такое достижение покорилось Энди Коулу, в сезоне-1993/94 он в составе «Ньюкасла» забил 34 мяча и сделал 13 голевых передач.

На втором месте в списке бомбардиров — из «Ливерпуля» (22 гола), третий — из МЮ (18).

Второе место в топе ассистентов разделили Бруну Фернандеш и из «Ман Сити» (по 12 ассистов).

Ранее Кейн сообщил, что обсудит с президентом «Тоттенхэма» своё будущее.