Левандовски — обладатель Золотой бутсы Европы в сезоне-2020/2021

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски завоевал Золотую бутсу Европы в сезоне-2020/2021.
Польский форвард стал лучшим бомбардиром национальных чемпионатов, которые входят в состав УЕФА, забив 41 гол в минувшем сезоне Бундеслиги.
Топ-10 лучших бомбардиров Европы сезона-2020/2021:
Роберт Левандовски («Бавария») — 41 гол;
Лионель Месси («Барселона») — 30 голов;
Криштиану Роналду («Ювентус») — 29 голов;
Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт) — 28 голов;
Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — 27 голов;
Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — 26 голов;
Ромелу Лукаку («Интер») — 24 гола;
Жерар Морено («Вильярреал») — 23 гола;
Карим Бензема («Реал») — 23 гола;
Харри Кейн («Тоттенхэм») — 23 гола.
Лева -32 года, Месси - 33, Роналду -36. На троих 101 год.
Это просто нереально, спортивная медицина творит чудеса. Кокорин в свой тридцатник ещё реально молодой и перспективный)
Лева -32 года, Месси - 33, Роналду -36. На троих 101 год.
Это просто нереально, спортивная медицина творит чудеса. Кокорин в свой тридцатник ещё реально молодой и перспективный)
А золотые коврижки по прежнему продолжают раздавать наколотившим Гертам-Фортунам и Ливантам-Эйбарам........
В топку коэффициенты подсчёта.....
Ничего не имею против Роберта....знатный забивака....
Поздравления ему...и всё такое...
Но справедливость,логика и реалии в подсчёте коэффициентов - не помешали бы....
А золотые коврижки по прежнему продолжают раздавать наколотившим Гертам-Фортунам и Ливантам-Эйбарам........
В топку коэффициенты подсчёта.....
Ничего не имею против Роберта....знатный забивака....
Поздравления ему...и всё такое...
Но справедливость,логика и реалии в подсчёте коэффициентов - не помешали бы....
Но не знаю, как другие
Я восхищался им в Боруссии,
А после предательского перехода в баварию
До сих пор смотрю на него сквозь призму этого поступка иуды
Все же по настоящему великих и легендарных игроков от просто-хороших, помимо футбольных качеств и статистики отличают еще и какие то человеческие качества, стержень,личность
Зачастую это верность одному клубу на протяжении большей части карьеры, ну уж точно не переход в стан главного конкурента и принципиального соперника внутри одного чемпионата
После этого иначе, как продажный кусок авна воспринимать такого игрока не получается(
Но не знаю, как другие
Я восхищался им в Боруссии,
А после предательского перехода в баварию
До сих пор смотрю на него сквозь призму этого поступка иуды
Все же по настоящему великих и легендарных игроков от просто-хороших, помимо футбольных качеств и статистики отличают еще и какие то человеческие качества, стержень,личность
Зачастую это верность одному клубу на протяжении большей части карьеры, ну уж точно не переход в стан главного конкурента и принципиального соперника внутри одного чемпионата
После этого иначе, как продажный кусок авна воспринимать такого игрока не получается(