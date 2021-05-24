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Левандовски — обладатель Золотой бутсы Европы в сезоне-2020/2021

24 мая 2021, 00:45

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски завоевал Золотую бутсу Европы в сезоне-2020/2021.

Польский форвард стал лучшим бомбардиром национальных чемпионатов, которые входят в состав УЕФА, забив 41 гол в минувшем сезоне Бундеслиги.

Топ-10 лучших бомбардиров Европы сезона-2020/2021:

Роберт Левандовски («Бавария») — 41 гол;
Лионель Месси («Барселона») — 30 голов;
Криштиану Роналду («Ювентус») — 29 голов;
Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт) — 28 голов;
Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — 27 голов;
Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — 26 голов;
Ромелу Лукаку («Интер») — 24 гола;
Жерар Морено («Вильярреал») — 23 гола;
Карим Бензема («Реал») — 23 гола;
Харри Кейн («Тоттенхэм») — 23 гола.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
24 мая в 20:43
Роберту золотой мяч надо брать по любому. И со спокойной душой доиграть до конца карьеры.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
24 мая в 18:46
Вне конкуренции,конечно.
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
24 мая в 18:44, ред.
В Англии двое первых из списка наколотили бы ещё больше. Месси самое большое количество голов наколотил в ЛЧ именно англичашкам, именно грандам из верхней таблицы. Всяким Эвертонам и Суонси только хеттрики бы и клал. У них защита дыра, хоть и забивают, поэтому счета хоккейные. 😀
Шуnя771
Шуnя771
24 мая в 09:31
Бухгалтерия подтверждает правильность принятого решения!)
katalonez
katalonez ответ Брулин (раскрыть)
24 мая в 09:29
Здесь не медицина, а в первую очередь дисциплина, усердные тренировки, желание, характер, ну и конечно природный талант. А Кокорин тот же раздолбай и лодырь
rubinovyi2
rubinovyi2
24 мая в 09:16
Силен бродяга,да и отрыв приличный!
Брулин
Брулин
24 мая в 09:09
Топ -3 голеадора и возраст.
Лева -32 года, Месси - 33, Роналду -36. На троих 101 год.
Это просто нереально, спортивная медицина творит чудеса. Кокорин в свой тридцатник ещё реально молодой и перспективный)
VeniaminS
VeniaminS
24 мая в 08:52
Давно пора - заслужил.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ vlad_vietnam (раскрыть)
24 мая в 08:37
Пффф, у человека родной клуб в Польше. В Германии он наёмник. С какой стати он должен быть преданным неродной Боруссии?! А из чемпионата Польши он ушёл, потому что там нет перспектив.
SHMEL258
SHMEL258
24 мая в 07:50
Очень достойный результат.
swed27
swed27
24 мая в 07:45
Выдающийся результат. Посмотрим что будет на Евро
ЮЗИК
ЮЗИК
24 мая в 07:44
Поляк заслужил давно признание
Caniggia
Caniggia
24 мая в 07:30
В свои почти 33 Лева по-прежнему очень крут! Интересно, продержится ли он ещё на таком уровне?
beefs
beefs
24 мая в 07:19
молодец, долго шел к этому, так держать...
safari-05
safari-05 ответ 1bear (раскрыть)
24 мая в 07:07
Он точно нигде не потеряется. Это не Кокорин
safari-05
safari-05
24 мая в 07:04
Заслужил. Молодец
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 мая в 06:31
2-й чисто английский финал в ЛЧ показывает какая лига нынче самая сильная и конкурентная....
А золотые коврижки по прежнему продолжают раздавать наколотившим Гертам-Фортунам и Ливантам-Эйбарам........

В топку коэффициенты подсчёта.....

Ничего не имею против Роберта....знатный забивака....
Поздравления ему...и всё такое...
Но справедливость,логика и реалии в подсчёте коэффициентов - не помешали бы....
ermak6848
ermak6848
24 мая в 06:05
Заслуженное признание Роберту...
Mangur
Mangur
24 мая в 05:29
Немецкая машина в действий
Остапчук 67
Остапчук 67
24 мая в 04:45
Он и ЗМ заслуживает за два года
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 03:31
Наконец то справедливость восторжествовало, Роберта с золотыми бутсами!
STVA 1
STVA 1
24 мая в 03:17
С чем его и поздравляем
Ravshan878
Ravshan878
24 мая в 02:50
Всё по делу.ПАН заслужил.👍.👏.
mihaluch
mihaluch
24 мая в 02:49
Ничего удивительного в этом нет.
амурец
амурец
24 мая в 02:07
заслуженно, в прошлом году у Левандовски украли ЗМ, может в этом всё таки будет справедливость
IKER-RAUL
IKER-RAUL
24 мая в 02:00
Заслуженный трофей, браво Роберт!
vastudio
vastudio ответ vlad_vietnam (раскрыть)
24 мая в 01:34
Полностью согласен. А Бавария противна тем, что тупо скупает все таланты в Бундеслиге. Местный мешок.
vastudio
vastudio
24 мая в 01:32
Для Германии и Франции уже тоже пора вводить коэффициенты) Ценность голов не та уже.
iBragim2102
iBragim2102
24 мая в 01:15, ред.
где там Иван Сергеев из фнл?!
vlad_vietnam
vlad_vietnam
24 мая в 01:12
левандовской - сильный нап, один из лучших за последние годы..
Но не знаю, как другие
Я восхищался им в Боруссии,
А после предательского перехода в баварию
До сих пор смотрю на него сквозь призму этого поступка иуды
Все же по настоящему великих и легендарных игроков от просто-хороших, помимо футбольных качеств и статистики отличают еще и какие то человеческие качества, стержень,личность
Зачастую это верность одному клубу на протяжении большей части карьеры, ну уж точно не переход в стан главного конкурента и принципиального соперника внутри одного чемпионата
После этого иначе, как продажный кусок авна воспринимать такого игрока не получается(
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