Б. Игнатьев: «У Головина есть перспективы перейти в один из грандов Европы»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев оценил выступления российских легионеров Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Аталанта») в нынешнем сезоне.
Если бы не травма зимой, Головин мог бы стать одним из лучших игроков чемпионата. У Саши есть перспективы провести полноценный сезон на топ-уровне и перейти в один из грандов европейского футбола. Всё-таки «Монако» не соответствует этому статусу.
Алексей [Миранчук] проходит стадию адаптации, после РПЛ сложно показывать что-то интересное в чемпионате с гораздо более высокой интенсивностью. Ему нужно работать в два раза больше партнёров, чтобы соответствовать их темпу и мышлению. Ему давали по 10–15 минут в каждом матче, он показывал неплохой футбол. Он скромный парень и работоспособный. Надеюсь, эти качества помогут ему в Италии.
Недавно Миранчук опроверг слухи о возможном переходе в «Зенит» и подчеркнул, что продолжит выступать за «Аталанту».
Французская ассоциация занимает пятое место в рейтинге УЕФА и получает три путевки в Лигу Чемпионов. После внесенных в 2017 году изменений в регламент Лиги Чемпионов, сразу три коллектива от Лиги 1 попадают в групповой этап.
Французская ассоциация занимает пятое место в рейтинге УЕФА и получает три путевки в Лигу Чемпионов. После внесенных в 2017 году изменений в регламент Лиги Чемпионов, сразу три коллектива от Лиги 1 попадают в групповой этап.