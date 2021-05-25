Б. Игнатьев: «У Головина есть перспективы перейти в один из грандов Европы»

Бывший наставник сборной России оценил выступления российских легионеров («Монако») и («Аталанта») в нынешнем сезоне.

Если бы не травма зимой, Головин мог бы стать одним из лучших игроков чемпионата. У Саши есть перспективы провести полноценный сезон на топ-уровне и перейти в один из грандов европейского футбола. Всё-таки «Монако» не соответствует этому статусу.