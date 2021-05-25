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Б. Игнатьев: «У Головина есть перспективы перейти в один из грандов Европы»

25 мая 2021, 07:55

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев оценил выступления российских легионеров Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Аталанта») в нынешнем сезоне.

Если бы не травма зимой, Головин мог бы стать одним из лучших игроков чемпионата. У Саши есть перспективы провести полноценный сезон на топ-уровне и перейти в один из грандов европейского футбола. Всё-таки «Монако» не соответствует этому статусу.

Алексей [Миранчук] проходит стадию адаптации, после РПЛ сложно показывать что-то интересное в чемпионате с гораздо более высокой интенсивностью. Ему нужно работать в два раза больше партнёров, чтобы соответствовать их темпу и мышлению. Ему давали по 10–15 минут в каждом матче, он показывал неплохой футбол. Он скромный парень и работоспособный. Надеюсь, эти качества помогут ему в Италии.

Недавно Миранчук опроверг слухи о возможном переходе в «Зенит» и подчеркнул, что продолжит выступать за «Аталанту».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 1-я конная (раскрыть)
25 мая в 11:56
Напомнить что за игра была и напомни мне когда кони последний раз играли с финалистом лч за выход с первого места из группы?
1-я конная
1-я конная ответ 25процентный клоун (раскрыть)
25 мая в 11:27
Помнится в Тарасовке были подобные настроения перед игрой на Энфилде
LOpp
LOpp
25 мая в 10:36
в данное время для Головина и Монако гранд
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ДСА (раскрыть)
25 мая в 10:05
Статус Азара, топ клуб и лавка
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
25 мая в 10:04
А Гранаду вполне
25процентный клоун
25процентный клоун ответ swed27 (раскрыть)
25 мая в 10:03
Спартак выкинет Монако Головина
rubinovyi2
rubinovyi2
25 мая в 09:35
Твои бы слова,да Богу в уши..
VeniaminS
VeniaminS
25 мая в 09:34
В Монако пусть поиграет
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
25 мая в 09:24
    stanichnik
    stanichnik ответ swed27 (раскрыть)
    25 мая в 09:23
    Доброго Здоровья, swed!
    Французская ассоциация занимает пятое место в рейтинге УЕФА и получает три путевки в Лигу Чемпионов. После внесенных в 2017 году изменений в регламент Лиги Чемпионов, сразу три коллектива от Лиги 1 попадают в групповой этап.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    25 мая в 08:58
    Про зинченко также говорили, хотя нет, про него вообще не говорили)) но парень старается и заработал себе место в основе и будет играть в финале лч
    swed27
    swed27 ответ ДСА (раскрыть)
    25 мая в 08:56
    Монако в ЛЧ только одной ногой Могут квалификацию не пройти
    beefs
    beefs
    25 мая в 08:44
    до гранда ему еще рановато...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    25 мая в 08:43
    По мне Александр пускай играет в любой команде топового чемпионата, только чтобы по максимуму получал игровое время. А то перейдет в условный "Челси" и пропадет на скамейке запасных.
    mihaluch
    mihaluch
    25 мая в 08:37
    Пока Головин на месте.
    sv_1969
    sv_1969
    25 мая в 08:28
    Удачи им в клубах и сборной
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    25 мая в 08:28
    Грандa он не потянет однозначно...
    ДСА
    ДСА
    25 мая в 08:25
    Монако в Лиге Чемпионов. Какой еще статус нужен?
    shlomo
    shlomo
    25 мая в 07:57
    Удачи Саше....пусть все получится
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