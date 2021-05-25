Отец Кудряшова: «Федору 34, но заканчивать пока не планирует»

Отец защитника рассказал о будущем российского футболиста, у которого истек контракт с «Антальяспором».

Федор натура творческая, но есть обратная сторона — самокопание. После поражений с ним невозможно разговаривать, замолкает, уходит в себя. Чуть заикнешься про футбол, сразу: «Не надо». Сейчас легче стал переносить, отключает в себе сожаления, думает о следующей игре. Раньше сильно переживал.