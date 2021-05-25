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Отец Кудряшова: «Федору 34, но заканчивать пока не планирует»

25 мая 2021, 11:03

Отец защитника Федора Кудряшова рассказал о будущем российского футболиста, у которого истек контракт с «Антальяспором».

Федор натура творческая, но есть обратная сторона — самокопание. После поражений с ним невозможно разговаривать, замолкает, уходит в себя. Чуть заикнешься про футбол, сразу: «Не надо». Сейчас легче стал переносить, отключает в себе сожаления, думает о следующей игре. Раньше сильно переживал.

Федору 34, но заканчивать пока не планирует. И не во второй лиге — есть надежды на РПЛ. С возможным тренерством другая история. Давно заводил с ним разговор об этом. Всегда отвечал: «Не готов, пап. Не вижу себя в этой роли».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
25 мая в 11:37
Еще не все деньги заработал, надо еще побегать.
beefs
beefs
25 мая в 11:33
34 разве это предел, еще несколько лет можно играть в хороших клубах...
BBK33
BBK33
25 мая в 11:05
Это одна из новостей, которых ждешь с нетерпением.
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