ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Ловрен: «Мы закрепили за Петербургом статус футбольной столицы России»

25 мая 2021, 20:08

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поздравил клуб с 96-летием.

Сегодня мы отмечаем день рождения нашего клуба. «Зенит» был гордостью и одним из самых ярких символов города на протяжении последних 96 лет. Клуб собрал коллекцию всевозможных трофеев, мы выиграли все национальные трофеи, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В этом году мы в третий раз подряд выиграли чемпионат России и доказали, что являемся ведущим футбольным клубом страны, а также закрепили за Санкт-Петербургом статус футбольной столицы России.

Сине-бело-голубой цвет – это сила, объединяющая миллионы людей по всему миру, и часть поддержки «Зенита» – совместное пение клубных песен в начале каждого матча и гармония с этим великим городом.

Быть петербуржцем – значит быть болельщиком «Зенита». С днем рождения, болельщики «Зенита»!

Все новости
Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»
Вчера, 20:25 Комментарии9
Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»
Вчера, 20:13 Комментарии5
Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»
Вчера, 20:04 Комментарии10
Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного
Вчера, 19:54 Комментарии15
Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»
Вчера, 07:58 Комментарии8
Радимов: «„Вильярреал“ выиграет у МЮ со счётом 2:1 в основное время»
26 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Телогрейка
Телогрейка
26 мая в 10:49
Рассмешил малой 😂😂😂
galem72
galem72
26 мая в 10:41
"...это сила, объединяющая миллионы людей по всему миру..."

Хорошо, что хорват на вселенную не замахнулся. ))
stasil
stasil
26 мая в 09:13
    Notorious P.I.G.
    Notorious P.I.G.
    26 мая в 01:20
      311
      311
      26 мая в 01:12
      Может быть просто нет сейчас достойных команд в РПЛ, оттого и лучшие. Причем уже давно!)
      ATG
      ATG
      26 мая в 01:01, ред.
      Столица футбола это лужники . А ты наёмник не ниси чушь
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      26 мая в 00:06
      Это все конечно хорошо, но верните Зенит 2008 года!! Без рукопашников, без лентяев бразильцев. То что внутри чемпионата есть результаты, это вообще не показатель учитывая что футбол у нас мертвый.
      Project Pandora
      Project Pandora
      25 мая в 23:55
      Меня сейчас стошнит ...
      gentlewolf
      gentlewolf
      25 мая в 23:35
      Дзюба: Я закрепляю свой статус ежедневно.
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      25 мая в 23:13
      Понятное дело, что неправильно.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      25 мая в 23:00
      Речь о жителях. Панов не из Питера, он из области. Но не в этом дело. По его словам нельзя жить в Питере и не быть поклонником "сине-бело-голубых". Это неправильно.
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      25 мая в 22:55
      Панов играл за Питер, а всю жизнь болеет за Спартак.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      25 мая в 22:46
      "Быть петербуржцем – значит быть болельщиком «Зенита»
      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1258971/lovren-deyan-zenit
      Как эти слова понимать? Например юзер с нашего сайта МОРОЗ, он же Саныч, живет в Питере, но болеет за Спартак. Он , значит, не петербуржец? Что то не то созрело в голове у Ловрена.!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      25 мая в 22:45
      То чувство когда Лаврен говорит что выиграл всё, но это не так
      Футбольный Гуру
      Футбольный Гуру
      25 мая в 22:38
      С днем рождения Зенит! Для РПЛ кубок УЕФА предел мечтаний, так что ЦСКА и Зениту есть чем гордится.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      25 мая в 22:11
      Обидно за такие трансферы в рпл, одни привозы и куча гонора
      Loko best
      Loko best ответ ЮЗИК (раскрыть)
      25 мая в 22:06
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
        25 мая в 22:01
        Олдскулы, объясните хорвату чьей столицей страны всегда был Питер
        pomor45
        pomor45
        25 мая в 21:57
        Вай, вай, вай, хорошо сказал.
        berda2003
        berda2003
        25 мая в 21:54
          ermak6848
          ermak6848
          25 мая в 21:46
          да пусть будет
          lobsterdam
          lobsterdam
          25 мая в 21:46
            Трезвый повар
            Трезвый повар
            25 мая в 21:30
            Газпром построит в Петербурге 703-метровый небоскреб Лахта Центр 2. Это будет второе по высоте здание в мире
            ЧСВ Миллера всё больше раздувается
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            25 мая в 21:24
            Caniggia
            Caniggia
            25 мая в 21:19
            Что-то ему в тексте про выдающиеся успехи в ЛЧ в последние годы не написали!
            Трезвый повар
            Трезвый повар
            25 мая в 21:14
            Поздравляю болельщиков Зенита с днём рождения клуба
            порт
            порт ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
            25 мая в 21:12
              7ma6gxby8nnr
              7ma6gxby8nnr
              25 мая в 21:11
                LOpp
                LOpp
                25 мая в 21:11
                sv_1969
                sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
                25 мая в 21:09
                артемка видео снимает)))
                Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                Отправить
                 
                Rambler's Top100