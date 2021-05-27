«Рубин» хочет продать Кварацхелию за 20 млн евро

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вчера, 14:36

Хавбек «Рубина» близок к уходу из клуба. Его продажа оценивается в 95%.

На 20-летнего грузина претендуют 6 европейских коллективов. Казанцы ожидают, что сделку можно будет оформить в середине июля.

«Рубин» хочет выручить за трансфер Кварацхелии 20 млн евро.