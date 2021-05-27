«Рубин» хочет продать Кварацхелию за 20 млн евро

Хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия близок к уходу из клуба. Его продажа оценивается в 95%.
На 20-летнего грузина претендуют 6 европейских коллективов. Казанцы ожидают, что сделку можно будет оформить в середине июля.
«Рубин» хочет выручить за трансфер Кварацхелии 20 млн евро.
Единственное что, казанцам стоит прописать в сделке либо бонусы либо процент от следующей продажи - подобный подход в Европейском футболе давно считается адекватным, и демонстрирует, что "продавец верит, что продал качественный товар". У нас же все стараются забрать всю сумму разом =))
Единственное что, казанцам стоит прописать в сделке либо бонусы либо процент от следующей продажи - подобный подход в Европейском футболе давно считается адекватным, и демонстрирует, что "продавец верит, что продал качественный товар". У нас же все стараются забрать всю сумму разом =))