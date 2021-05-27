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«Рубин» хочет продать Кварацхелию за 20 млн евро

вчера, 14:36

Хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия близок к уходу из клуба. Его продажа оценивается в 95%.

На 20-летнего грузина претендуют 6 европейских коллективов. Казанцы ожидают, что сделку можно будет оформить в середине июля.

«Рубин» хочет выручить за трансфер Кварацхелии 20 млн евро.

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Все комментарии
Timmi-80
Timmi-80 ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 00:16
Про % не забудут, Азмуна так продавали.
Old16
Old16
вчера в 18:50
Возьмут за 20, просто по схеме какой нибудь 15+5 типа того. Лишь бы парня не засушили и давали играть /развиваться
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:52
И он вполне стоит этих денег! Настоящий талант, который достоин, чтобы играть в топ-5 европейских чемпионатов.
berda2003
berda2003
вчера в 17:09
не купят его за 20 лямов, один сезон не показатель...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:07
никто за него сейчас столько не даст, a 12-13 может быть
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 17:06
А его спросили? Может он хочет чтобы его подарили...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:00
Сегка перегнули но торг уместен.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:59
30 млн евро , ни рубля скидки !
bsww
bsww
вчера в 16:58
Я бы настаивал на 20±5 млн за удачное выступление
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 16:13
Мало,Зенит не купит так дешево,надо минимум тридцатник заявлять...)))
3_DEIVID
3_DEIVID ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:11
Головин в ЛЕ прилично смотрелся, тот же Лион выкидывал, с Арсеналом нормально сыграл.
А этот кроме как в днищенской РПЛ ещё нигде себя не проявил.
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 16:07
Чересчур до...
shlifen
shlifen
вчера в 15:56
Впринципе, Рубин адекватно запросил - могли "92ить" 30-35 лимонов и почти гарантированно "передержать" парня. Клубам РПЛ давно пора научится адекватно оценивать футболистов ярко сыгравших 1-2 сезона, и главное - научится их вовремя продавать. А не требовать по 40-50 лимонов, а потом наблюдать как потерявшие мотивацию игроки, играют всё хуже, пока наконец, пару лет спустя, те же люди что требовали бешенные деньги за трансфер, первыми не начинают требовать "выкинуть это дно из команды" хоть бесплатно...

Единственное что, казанцам стоит прописать в сделке либо бонусы либо процент от следующей продажи - подобный подход в Европейском футболе давно считается адекватным, и демонстрирует, что "продавец верит, что продал качественный товар". У нас же все стараются забрать всю сумму разом =))
makkie
makkie
вчера в 15:27
Головин уехал в Монако за 30 млн, Хвича ничем не хуже!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:26
Вполне адекватно, за молодежь, подающие признаки таланта в Европе дикие ценники вешают.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:53
Ещё есть время для торга , а может быть и скорее всего этот ценник поднимется !!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:48
Норм цена
hаrut
hаrut
вчера в 14:41
Хотеть можно сколько угодно
ДСА
ДСА
вчера в 14:38
Сейчас главное ценник повыше заломить.
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