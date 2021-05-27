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Агент: «Не забывайте, что Кучаев далеко не дешевый игрок»

вчера, 09:17

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев хочет поиграть в Европе. Об этом заявил агент Александр Клюев.

Константин на карандаше у некоторых европейских команд, они за ним наблюдают. Конкретные предложения? Это не сиюминутный момент. Европейские клубы тщательно просматривают Кучаева, это не 1-2 игры. Не забывайте, что Константин далеко не дешевый игрок.

Для Кучаева приоритет поиграть в Европе, но для этого нужно проявить себя, а уже потом можно будет ехать по примеру Александра Головина.

В этот сезон вмешалась травма перед молодежным Евро. Действительно, представители ряда европейских клубов хотели приехать и посмотреть на Кучаева.

Константин готовится к предстоящему сезону по индивидуальной программе. Этот сезон будет особенно важен как для Константина, так и для команды. У Кучаева действующий контракт, он воспитанник клуба, пока так.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:08
Головин в ЦСКА был лидером, а за бугром просто неплохой игрок и развития в нём лидерских качеств, как это могло быть в ЦСКА, не предвидится. Это очень плохо для сборной.
pomor45
pomor45
вчера в 20:05
У нас даже дешёвки недешёвые благодаря паспорту.
boniel3
boniel3
вчера в 16:01
А,что показал в своей игре такого выдающегося Константин,чтобы ставить за него хорошую цену.Средний игрок.Ростом и силой не вышел.Техники нет,ударов нет,обводок нет,голевых пасов нет.Ну забил четыре гола за сезон.И что?Классного игрока видно сразу,а у этого парня уровень Уфы или Арсенала из Тулы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:01
Если бы не травмы Костя мог быть в очень хорошей форме.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:18
У нас нет дешевых нападающих, зато бестолковых сколько угодно.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 12:15
Кучаев сейчас не продается, он нам самим нужен.
112910415
112910415
вчера в 11:31
не могут наскрести ?
Брулин
Брулин
вчера в 11:26
Кто то всё на карандашах,а кто то уже через два дня в финале лиги чемпионов будет играть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:11
Помни, они не хотят тебе зла, они просто наблюдают , может быть за тобой , наверное !!!
Legend 6
Legend 6
вчера в 10:50
Он хотел сказать: "Не забывайте что агент тоже кушать хочет!"
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 09:59
Хочет играть, пусть играет, это похвально, это путь к развитию.
Только агента не понимаю, зачем мы должны не забывать, что Кучаев очень дорогой игрок.))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:40
Давайте поможем топ клубам купить Кучаева
LOpp
LOpp
вчера в 09:38
Клубы из топ-лиг не могут себе позволить купить Кучаева
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:18
Вот так вот оказывается
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:18
Его пока нельзя продавать!
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