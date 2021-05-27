Агент: «Не забывайте, что Кучаев далеко не дешевый игрок»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев хочет поиграть в Европе. Об этом заявил агент Александр Клюев.
Константин на карандаше у некоторых европейских команд, они за ним наблюдают. Конкретные предложения? Это не сиюминутный момент. Европейские клубы тщательно просматривают Кучаева, это не 1-2 игры. Не забывайте, что Константин далеко не дешевый игрок.
Для Кучаева приоритет поиграть в Европе, но для этого нужно проявить себя, а уже потом можно будет ехать по примеру Александра Головина.
В этот сезон вмешалась травма перед молодежным Евро. Действительно, представители ряда европейских клубов хотели приехать и посмотреть на Кучаева.
Константин готовится к предстоящему сезону по индивидуальной программе. Этот сезон будет особенно важен как для Константина, так и для команды. У Кучаева действующий контракт, он воспитанник клуба, пока так.
Только агента не понимаю, зачем мы должны не забывать, что Кучаев очень дорогой игрок.))))
Только агента не понимаю, зачем мы должны не забывать, что Кучаев очень дорогой игрок.))))