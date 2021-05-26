ЦСКА ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Фатих Карагюмрюка»

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26 мая 2021, 21:29

Ибрагим Нас, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюка» , подтвердил, что ЦСКА хочет приобрести его клиента.

Да, ЦСКА связывался с «Фатих Карагюмрюком» насчёт моего клиента. Сейчас идут переговоры о трансфере. Надеюсь, что они будут завершены успешно.