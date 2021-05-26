ЦСКА ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Фатих Карагюмрюка»

Ибрагим Нас, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Алассане Ндао, подтвердил, что ЦСКА хочет приобрести его клиента.
Да, ЦСКА связывался с «Фатих Карагюмрюком» насчёт моего клиента. Сейчас идут переговоры о трансфере. Надеюсь, что они будут завершены успешно.
В завершившемся сезоне чемпионата Турции Ндао провёл 38 матчей, записав на свой счёт 11 голов и 9 результативных передач. ЦСКА готов заплатить за трансфер сенегальца 3 млн евро, однако «Фатих Карагюмрюк» намерен выручить с продажи своего игрока 5 млн евро.
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Ждемс.
Ждемс.