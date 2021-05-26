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ЦСКА ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Фатих Карагюмрюка»

26 мая 2021, 21:29

Ибрагим Нас, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Алассане Ндао, подтвердил, что ЦСКА хочет приобрести его клиента.

Да, ЦСКА связывался с «Фатих Карагюмрюком» насчёт моего клиента. Сейчас идут переговоры о трансфере. Надеюсь, что они будут завершены успешно.

В завершившемся сезоне чемпионата Турции Ндао провёл 38 матчей, записав на свой счёт 11 голов и 9 результативных передач. ЦСКА готов заплатить за трансфер сенегальца 3 млн евро, однако «Фатих Карагюмрюк» намерен выручить с продажи своего игрока 5 млн евро.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 01:27
Воспитанник ЦСКА Заболотный наверно улыбнулся таким слухам. Место мол нападающего уже занято мной.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 00:57
24 года это отлично. А команда?
1-я конная
1-я конная ответ Futurista (раскрыть)
26 мая в 23:16
Да-да - конечно. У Мозеса на лбу написано - 45
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 23:04
Сейчас сложно верить в эти информации.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 мая в 22:53
Парню 24 года.
Futurista
Futurista ответ 1-я конная (раскрыть)
26 мая в 22:35
В Англии и Голландии такие фокусы не прокатывают)...мимо...
1-я конная
1-я конная ответ Futurista (раскрыть)
26 мая в 22:32
Мозесы-промесы...
vinyardrip
vinyardrip
26 мая в 22:08
8 место в Турции. Не так уж и плохо вроде
Futurista
Futurista ответ Трезвый повар (раскрыть)
26 мая в 22:03, ред.
24 года...а может 34))...Сенегал...
метрики...шметрики...
SHMEL
SHMEL ответ Трезвый повар (раскрыть)
26 мая в 22:00
Если не ошибаюсь, 24 года.
SHMEL
SHMEL
26 мая в 22:00
За него уже итальянские клубы из серии А предлагали 4 ляма, с нашим там делать нечего.
Трезвый повар
Трезвый повар
26 мая в 21:59
Редакторы, когда пишите про интерес ЦСКА обязательно пишите возраст игрока. Что бы сразу понимать реальный интерес или фейк
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 мая в 21:57
Два вопроса. Возраст этого сенегальца.? И этот клуб не из высшей лиги Турции? Статистика зависит от лиги.
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
26 мая в 21:45
Ни все в его сети попали))
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 21:34
Было бы неплохо , статистика хорошая .
Ждемс.
Ironigor
Ironigor
26 мая в 21:32
Незнаю кто это, но для ЦСКА чтобы он оказался полезным !!! Удачи в ЦСКА !!!
sihafazatron
sihafazatron
26 мая в 21:31
странно, что не селюк его агент)
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