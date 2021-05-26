«Спартак» готов заплатить 15 млн евро за защитника «Фейеноорда»

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26 мая 2021, 17:38

Защитник «Фейеноорда» может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщается, интерес к футболисту проявляет «Наполи». Неаполитанский клуб видит в аргентинце замену . Однако сейчас главным претендентом на Сенеси является «Спартак». Стороны близки к согласованию трансфера, сумма перехода может составить около 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Сенеси провёл 41 матч за «Фейеноорд» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи. Ранее интерес к защитнику проявляли «Реал» и «Милан».