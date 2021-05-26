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«Спартак» готов заплатить 15 млн евро за защитника «Фейеноорда»

26 мая 2021, 17:38

Защитник «Фейеноорда» Маркос Сенеси может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как сообщается, интерес к футболисту проявляет «Наполи». Неаполитанский клуб видит в аргентинце замену Калиду Кулибали. Однако сейчас главным претендентом на Сенеси является «Спартак». Стороны близки к согласованию трансфера, сумма перехода может составить около 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Сенеси провёл 41 матч за «Фейеноорд» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи. Ранее интерес к защитнику проявляли «Реал» и «Милан».

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Бубнин (раскрыть)
вчера в 12:17
Ну вот видишь одна сказала, другой услышал,а третьему интересно
Сп62
Сп62
26 мая в 22:10
Если по цене судить, то защитник заслуживает внимания. А кем ещё укреплять оборону, не Ещенком же?
Бубнин
Бубнин ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
26 мая в 21:15
Никакой чемпионат или ЛЧ не может быть важнее увольнения уборщицы в "Спартаке".
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
26 мая в 21:12
У нас есть кому себе забивать, за бесплатно
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Бубнин (раскрыть)
26 мая в 21:12
Как там Семак,готов к ЛЧ или тоже скажет нафиг ЛЧ,нам важнее чемпионат Газпрома
Шуnя771
Шуnя771
26 мая в 20:06
15 мульёнов?) Утка по китайски!
Бубнин
Бубнин
26 мая в 19:45
Это кто такой..
Как там уборщица, уволили, нет??
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
26 мая в 19:18
Нет это данные трансфермаркет!
Текущая стоимость:
19,00 млн €
Последнее изменение:
19 мая 2021 г.
Максимальная стоимость:
20,00 млн €
09 марта 2021 г.
1-я конная
1-я конная ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
26 мая в 18:49
Нет. Для этого надо пройти 3-ю квалификацию и выйти в раунд плей-офф )))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ 1-я конная (раскрыть)
26 мая в 18:45
Вообще то Спартак уже 100% в группе ЛЕ!)
1-я конная
1-я конная ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
26 мая в 18:43
А мне не лень - он пока ничего не заработал, Спартак ещё не вышел в группу )))
Mi6
Mi6
26 мая в 18:42
мир сошёл с ума
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ 1-я конная (раскрыть)
26 мая в 18:41
Мне лень так что сам посчитай сколько Спартак уже заработал в еврокубках, несмотря даже на будущие результаты!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ STVA 1 (раскрыть)
26 мая в 18:39
Это Спартак поднял цену!
Реальная стоимость 7 млн евро, через год ещё ниже будет.
1-я конная
1-я конная ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
26 мая в 18:38
А Спартак планирует Кулибале овсом платить? Видимо все деньги уйдут на его покупку
Санчо Панса
Санчо Панса
26 мая в 18:37
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ 1-я конная (раскрыть)
    26 мая в 18:35
    Видимо и играть за овес будет?!)
    1-я конная
    1-я конная ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    26 мая в 18:28
    А ЦСКА за него что-то заплатил? Извиняю
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ 1-я конная (раскрыть)
    26 мая в 18:27
    Ну извиняйте, с Заболотным опередили!)))
    1-я конная
    1-я конная
    26 мая в 18:23
    Сезон дойки Спартака официально открыт
    Futurista
    Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    26 мая в 18:12, ред.
    Сено что ли, или овес?)...
    makkie
    makkie
    26 мая в 18:10
    Это не утка, а жирный селезень!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    26 мая в 18:08
    Блин, снова топливо подорожает.
    ДАША Д
    ДАША Д
    26 мая в 18:07
    Защитники столько не стоят
    STVA 1
    STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    26 мая в 18:04, ред.
    19 млн на трансфермаркет вообще то!
    Дата рождения: 10.05.1997 (24 года)
    Стоимость на transfermarkt: 19 млн €
    Контракт до: 30.06.2023
    Байкал-38
    Байкал-38
    26 мая в 17:55
    Конечно при стоимости всего в 7 млн евро Маркоса Сенесси, Спартак со своими 15 млн евро будет главным и единственным претендентом на средненького игрока. Тут даже к гадалке не ходи.
    Федун не платит дважды, Федун платит сразу вдвое!!!
    Naim Nabiev 1
    Naim Nabiev 1
    26 мая в 17:51
    интерес с стороны Реал игрок хочет в Спартак ???????????????
    Ironigor
    Ironigor
    26 мая в 17:42
    Может заплатить , а может быть и нет ?!!
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