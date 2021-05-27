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Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»

вчера, 20:25

Бывший форвард «Краснодара» Ари рассказал о своём уходе из клуба.

Почему ухожу? Это вопрос к руководству клуба. Сам я не спрашивал, почему так сложилось. Хотел бы остаться, но спасибо «Краснодару» и за эти годы совместной работы.

У меня не осталось обид на руководство клуба. Расстроило только, что в последних матчах не было достаточно игровой практики, хотя был готов помогать команде. Хотел быть частью этих последних игр. Расстроила заключительная игра с «Сочи». Она была для меня прощальной, но я вышел лишь на 89-й минуте. Хотелось бы сыграть больше. Команда проиграла. Было неприятно.

Работа с Ганчаренко? Он дал понять, что я не буду играть. С первого матча я понял, что не получу достаточного игрового времени. Но он тренер, а я — профессиональный футболист. Я не задавал никаких вопросов — просто выполнял свою часть работы, как с этим тренером, так и с любым другим. Когда команда проигрывала, надеялся получить шанс, чтобы помочь. Но шанса не было, дали возможность поиграть всего пять минут.

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морозз
морозз
вчера в 23:46
Набрал лишний вес, перестал забивать, итог ... до свидания Ари!
sir_Alex
sir_Alex ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 22:38
Уже давно пора. В страну «диких обизян»)))
Сп62
Сп62
вчера в 22:00
Поиграл достаточно. Будет, что вспомнить, как положительного, так и отрицательного. Но больше, думаю, положительного. Может где-нибудь ещё поиграет. По крайней мере желаю ему удачи.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:39
Пора заканчивать с футболом.
felix
felix
вчера в 20:45
Не будем вспоминать его темненький характер...Это я про подленького Ари
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:40
Собираем чемоданы
Futurista
Futurista
вчера в 20:27
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:27
Витя любит давать понять не глядя.!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:26
На родину пора ехать.
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