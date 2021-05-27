Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»

Бывший форвард «Краснодара» Ари рассказал о своём уходе из клуба.

Почему ухожу? Это вопрос к руководству клуба. Сам я не спрашивал, почему так сложилось. Хотел бы остаться, но спасибо «Краснодару» и за эти годы совместной работы.

У меня не осталось обид на руководство клуба. Расстроило только, что в последних матчах не было достаточно игровой практики, хотя был готов помогать команде. Хотел быть частью этих последних игр. Расстроила заключительная игра с «Сочи». Она была для меня прощальной, но я вышел лишь на 89-й минуте. Хотелось бы сыграть больше. Команда проиграла. Было неприятно.

Работа с Ганчаренко? Он дал понять, что я не буду играть. С первого матча я понял, что не получу достаточного игрового времени. Но он тренер, а я — профессиональный футболист. Я не задавал никаких вопросов — просто выполнял свою часть работы, как с этим тренером, так и с любым другим. Когда команда проигрывала, надеялся получить шанс, чтобы помочь. Но шанса не было, дали возможность поиграть всего пять минут.