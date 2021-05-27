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Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного

вчера, 19:54

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об атакующих футболистах национальной команды.

Конкуренция в атаке, когда у нас три таких нападающих с большой фактурой [Соболев, Заболотный, Дзюба]? На других позициях у нас конкуренция не меньше. Говорят, у нас одинаковые нападающие – но для нас они разные, выполняют разные функции. У каждого своя задача, игры складываются по-разному, и на каждую ситуацию должен быть ответ. А конкуренция – нормальное явление. А так, Соболева мы сегодня не увидели – одной конкуренции, значит, меньше.

Игроки разные и по характеру, и по функциям. Только габаритами плюс-минус одинаковы. Соболев – подвижнее Дзюбы, головой хорошо играет, и они играли вдвоём и дополняли друг друга. А Заболотный отрабатывает и в прессинге, и в обороне, со Словенией вышел и закрыл опорную зону. Так, как Заболотный может сыграть в прессинге, не сыграет ни один нападающий в России.

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Все комментарии
Живанильда
Живанильда
сегодня в 04:59
Три сказочных персонажа; Дэдпул,Дельфин и Страшила.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:46
Вы правы, запамятовал. Именно собаку. Спасибо. Дело не в В.С.Высоцком, просто это расхожее выражение.
Rattlehead
Rattlehead ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:17
Каждый интерпретирует по-своему)
Сп62
Сп62 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:16
А где кто?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:34
Высоцкий пел "Мы на них собаку съели (если повар нам не врёт)"
Про кошку съеденную в первый раз слышу ;)
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:32
Зря Тюкавина не взял. Парень может сыграть нестандартно и обыграть на скорости одного-двух защитников, обладая неплохим завершающим ударом с обеих ног. А то что ему только 19, никакой роли играть не должно было.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 21:10
А,что нам рассказывать,мы и так все отличия Артемки знаем...))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:00, ред.
Главный тренер забывает, что нашим "мощным" нападающим будут противостоять не мальчики для битья, а суперпрофессионалы, которые кошку съели в футболе. Нейтрализовать наших однотипных ребят для них - раз плюнуть. У нас в передней линии будет отсутствовать главное - вариативность ведения атаки. Кто из названных нападающих может вскрыть оборону в результате обводки либо рывков в штрафную ? Никто. Мы же помним, как в матчах с более искушёнными соперниками наши нападающие мололи воду в ступе, играя как дети, и не представляя никакой угрозы для ворот визави. Отсутствие вариативных нападающих - одна из главных проблем нашего футбола, которая может сыграть с нашей сборной на чемпионате Европы злую шутку. Про оборону промолчу - там ещё больше проблем.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 20:51
Наглядный пример
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:20
И посмотрите же - добавил Черчесов - у них же фамилии у всех разные и даже имена.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:19
Так, как Заболотный может сыграть в прессинге, не сыграет ни один нападающий в России.

Значит пригодится ЦСКА после сборной
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
Заболотный же теперь конь - осталось понять, белый, черный или рыжий?))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:11
Три тополя на Плющихе !!!
Futurista
Futurista
вчера в 20:06
Троих сразу надо выпускать...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:03
Усатый павлин всё знает
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