Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного

Главный тренер сборной России рассказал об атакующих футболистах национальной команды.

Конкуренция в атаке, когда у нас три таких нападающих с большой фактурой [Соболев, Заболотный, Дзюба]? На других позициях у нас конкуренция не меньше. Говорят, у нас одинаковые нападающие – но для нас они разные, выполняют разные функции. У каждого своя задача, игры складываются по-разному, и на каждую ситуацию должен быть ответ. А конкуренция – нормальное явление. А так, Соболева мы сегодня не увидели – одной конкуренции, значит, меньше.

Игроки разные и по характеру, и по функциям. Только габаритами плюс-минус одинаковы. Соболев – подвижнее Дзюбы, головой хорошо играет, и они играли вдвоём и дополняли друг друга. А Заболотный отрабатывает и в прессинге, и в обороне, со Словенией вышел и закрыл опорную зону. Так, как Заболотный может сыграть в прессинге, не сыграет ни один нападающий в России.