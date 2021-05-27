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Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»

вчера, 20:04

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов поделился мнением о новом главном тренере московского клуба Руе Витории.

Я рад тому, что возвращаюсь. И рад, что у меня будет шанс играть в тот футбол, который я могу. Сказали, что тренер [Руй Витория] приходит и будет ставить атакующий футбол, в какой всегда играл «Спартак».

А говорить, что я рад уходу Тедеско — не могу. Это не тот человек, из-за которого я могу так сказать. Мы даже вчера переписывались с ним. Он обещал, что в следующий раз будет играть с вингерами. Я ему сказал, что если он передумает играть с вингерами, он знает мой номер. Таких эмоциональных тренеров я вообще не видел никогда. Насчет эмоций я прям кайфанул, честно говоря. Как он выстраивает команду, подбадривает игроков, общается.

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Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:11
Плохо то, что он сам этого не понимает и упорно рвётся в Спартак.
mortid
mortid
вчера в 21:42
С проходным двором в защите это не поможет.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:32
Нее, из Ростова Мирзова тоже выгнали - с Валерой не сработались)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:19
Наверное, ты прав. Его уровень , скорее Химки, Ахмат, Уфа, , может Ростов, но не выше.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:06
В Спартаке Мирзов ждёт своего шанса, но может и не дождаться, а в Химках он гарантированный игрок основы.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:38
Химки его стихия. Да и тренер под его игру и доверяет ему.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:29
А чего радостного то ??? Вернуться с поля на лавку - это разве радостное событие???
makkie
makkie
вчера в 20:20, ред.
Мирзова бы отпустить в Химки и не мучиться.
Всё равно ведь не заиграет в Спартаке, недисциплинированный, слабо обучаемый, да к тому же со сложным характером. Ну и функционал ограничен - добежать до лицевой, упереться в неё и потерять мяч.

Зато в игре Химок - как рыба в воде.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:07
Подхалимаш от спартача.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:04
Мы любим атакующий футбол!😜
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