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Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»

вчера, 20:13

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020.

Жив-здоров, работаем, находимся в приятной атмосфере. Здесь знакомое место тем более. Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно. Думаю, трудности есть в каждом сезоне, но нужно делать позитивные выводы, работать над нехорошими качествами, которые проявились, и идти вперед. Надо постараться помочь сборной.

Насколько я и команда изменились по сравнению с чемпионатом мира? Работа очень похожая, команда несильно поменялась. Новые игроки хотят помочь команде, думаю, у нас всё должно получиться. Я чувствую себя хорошо, хочу работать и совершенствоваться как футболист и как человек.

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112910415
112910415
сегодня в 06:09
пусть нехорошие качества превратятся в хорошие
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:36
После своего очередного сезона ни о чём в Ла Лиге, будем надеяться, что Денис, как в 2018-м выплеснет всю накопившуюся спортивную злость и энергию в сборной и станет одной из самых заметных её фигур. Удачи сборной и Черышеву!
beefs
beefs
вчера в 20:35
Давайте ребята, ждём победы...
hаrut
hаrut
вчера в 20:33
Давайте...и покажите, что наработали
shlomo
shlomo
вчера в 20:18
Удачи вам!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:14
Работай , лишь бы опять не травмировался !!!
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