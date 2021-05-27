Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»

Полузащитник «Валенсии» рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020.

Жив-здоров, работаем, находимся в приятной атмосфере. Здесь знакомое место тем более. Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно. Думаю, трудности есть в каждом сезоне, но нужно делать позитивные выводы, работать над нехорошими качествами, которые проявились, и идти вперед. Надо постараться помочь сборной.

Насколько я и команда изменились по сравнению с чемпионатом мира? Работа очень похожая, команда несильно поменялась. Новые игроки хотят помочь команде, думаю, у нас всё должно получиться. Я чувствую себя хорошо, хочу работать и совершенствоваться как футболист и как человек.