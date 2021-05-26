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Черышев: «Я думаю, что „Вильярреалу“ удастся обыграть „Манчестер Юнайтед“»

26 мая 2021, 21:37
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился мнением о предстоящем финале Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед».

В чём фишка тренера «Вильярреала» Унаи Эмери? Он хороший аналитик, знает уязвимые места соперников. Я думаю, что «Вильярреалу» удастся обыграть «Манчестер Юнайтед». Это его турнир, команда в него верит, верит в результат, это дает ей силы двигаться вперед. Мы в сборной будет смотреть финал Лиги Европы. Будет ли его смотреть Дзюба? Думаю да, конечно (смеется).

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 мая в 22:02
А мне кажется Манчестер выиграет.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 21:55
Соперники достойны друг друга. Но делать прогноз все же не решусь. Это ж футбол, тем более - это финал, произойти может все что угодно : пенальти, автогол , удаление ....и т.д. Так что смотрим футбол и пусть победит тот , кто победит.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 мая в 21:38
У Эмери опыт...
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