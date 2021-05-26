Черышев: «Я думаю, что „Вильярреалу“ удастся обыграть „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник «Валенсии» поделился мнением о предстоящем финале Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед».

В чём фишка тренера «Вильярреала» Унаи Эмери? Он хороший аналитик, знает уязвимые места соперников. Я думаю, что «Вильярреалу» удастся обыграть «Манчестер Юнайтед». Это его турнир, команда в него верит, верит в результат, это дает ей силы двигаться вперед. Мы в сборной будет смотреть финал Лиги Европы. Будет ли его смотреть Дзюба? Думаю да, конечно (смеется).