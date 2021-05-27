Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение МЮ в финале Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:1, 10:11 — пенальти).

Финал — такой матч, когда один эпизод может решить всю ситуацию, сам знаю, так как принимал участие в финалах. Хотелось бы, конечно, чтобы «Манчестер Юнайтед» победил, были моменты, когда могли выиграть или уступить, но до матча я говорил, что Оле-Гуннар Сульшер (Прим. — главный тренер «Манчестер Юнайтед») все решающие матчи проиграл, что тренер и подтвердил.

Эмери, конечно, величина, это уже говорит о чём-то. Ему, наверное, памятник нужно поставить, делает невозможное возможным, столько турниров выиграл. Наверное, нужно какое-то противоядие иметь против Эмери, я рад за него чисто по-человечески.