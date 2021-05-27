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Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»

вчера, 07:58
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал поражение МЮ в финале Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:1, 10:11 — пенальти).

Финал — такой матч, когда один эпизод может решить всю ситуацию, сам знаю, так как принимал участие в финалах. Хотелось бы, конечно, чтобы «Манчестер Юнайтед» победил, были моменты, когда могли выиграть или уступить, но до матча я говорил, что Оле-Гуннар Сульшер (Прим. — главный тренер «Манчестер Юнайтед») все решающие матчи проиграл, что тренер и подтвердил.

Эмери, конечно, величина, это уже говорит о чём-то. Ему, наверное, памятник нужно поставить, делает невозможное возможным, столько турниров выиграл. Наверное, нужно какое-то противоядие иметь против Эмери, я рад за него чисто по-человечески.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:43
опыта у него маловато
galem72
galem72
вчера в 11:02
А другого и быть не может. В решающих матчах нужно присутствие тренера на бровке и работа в раздевалке между таймами. А у Юнайтед там вечно одинаковое лицо с ангельским спокойствием и пустыми идеями. Как можно на что-то рассчитывать, играя весь сезон одной основой и полностью читаемой ещё до матча игрой?
Бубнин
Бубнин
вчера в 09:40
Сульшер пенальти, конечно, не очень пробивает..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:10
Аналитик по МЮ со...й
sihafazatron
sihafazatron ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 08:57
дело не в везении, а в умении и опыте, которых у сульшера нет
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:19
Это уже чистое невезение.
ДСА
ДСА
вчера в 08:04
Похоже Сульшер - невезучий тренер.
Deville
Deville
вчера в 08:01
в арсенале, как и в спартаке в руководстве сидят дураки, смотрят как тренеришка очередную ЛЕ заворачивает. а сульшер аут хватит.
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