РФС подписал соглашение о развитии футбола в Алтайском крае

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вчера, 11:48

РФС , Министерство спорта РФ , Правительство Алтайского края и местная федерация футбола заключили договор о сотрудничестве и взаимодействии в области развития футбола.

Документ подписан в рамках реализации Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Соглашение с Алтайским краем включает в себя комплекс системных мер, направленных на развитие футбола в регионе. Среди них — увеличение количества футбольных соревнований и фестивалей, создание новых команд, строительство двух полноразмерных полей с искусственным покрытием, обучение новых квалифицированных тренеров и судей, создание условий для устойчивого развития профессионального футбола в крае и сохранения ФК «Динамо» как минимум на уровне Профессиональной футбольной лиги.

В регионе планируется создание более 200 новых мужских и женских команд для участия в соревнованиях регионального и всероссийского уровней по футболу, мини-футболу, пляжному футболу и футболу 8×8. В дополнение к четырём имеющимся Детским футбольным центрам в регионе появится еще одно учреждение с этим статусом. Со стороны РФС нам будет оказана методическая поддержка, помощь с обучением специалистов, тренеров — преподавателей по футболу.