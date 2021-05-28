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РФС подписал соглашение о развитии футбола в Алтайском крае

вчера, 11:48

РФС, Министерство спорта РФ, Правительство Алтайского края и местная федерация футбола заключили договор о сотрудничестве и взаимодействии в области развития футбола.

Документ подписан в рамках реализации Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Соглашение с Алтайским краем включает в себя комплекс системных мер, направленных на развитие футбола в регионе. Среди них — увеличение количества футбольных соревнований и фестивалей, создание новых команд, строительство двух полноразмерных полей с искусственным покрытием, обучение новых квалифицированных тренеров и судей, создание условий для устойчивого развития профессионального футбола в крае и сохранения ФК «Динамо» как минимум на уровне Профессиональной футбольной лиги.

В регионе планируется создание более 200 новых мужских и женских команд для участия в соревнованиях регионального и всероссийского уровней по футболу, мини-футболу, пляжному футболу и футболу 8×8. В дополнение к четырём имеющимся Детским футбольным центрам в регионе появится еще одно учреждение с этим статусом. Со стороны РФС нам будет оказана методическая поддержка, помощь с обучением специалистов, тренеров — преподавателей по футболу.

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Источник: rfs.ru
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hаrut
hаrut
вчера в 11:50
Посмотрим на все это через 5 лет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:49
География футбола расширяется...
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